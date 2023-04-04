WT: «величайшая угроза со времён СССР» — США предупредили об опасности со стороны Китая

Противостояние США и Китая представляет собой новую холодную войну, и противник в ней искуснее и опаснее, чем СССР на пике своего могущества, сообщается в новом докладе Heritage Foundation. Как отмечает Washington Times, авторы доклада подчёркивают, что Пекин представляет угрозу существованию США и угрожает мировому лидерству Америки.

Соединённые Штаты вовлечены в новую холодную войну с Китаем и должны противостоять «экзистенциальной» угрозе, которую Коммунистическая партия Китая представляет для США и возглавляемого ими мирового порядка — таковы, по сообщениям Washington Times, выводы нового объёмного доклада консервативного аналитического центра Heritage Foundation.

В докладе предлагаются подробные рекомендации в отношении американской внешней и внутренней политики, основанные на подходе времён холодной войны с Советским Союзом, передаёт издание. Авторы доклада показывают тактику КПК и призывают все уровни власти и общества быть во всеоружии.

«Холодные войны не новы, но сейчас бесспорно, что вызов со стороны Китая — это новая холодная война», — отметил вице-президент Heritage и издатель доклада Джеймс Карафано. По его словам, в документе объясняется не только то, почему противостояние с Китаем — это очередная холодная война, «но и то, как именно с ней бороться и победить в ней».

«Величайшей экзистенциальной угрозой, с которой сталкиваются Соединённые Штаты сегодня, является Китайская Народная Республика, возглавляемая и контролируемая Коммунистической партией Китая», — добавил президент Heritage Foundation Кевин Робертс. «Хотят политики и учёные мужи в Вашингтоне признавать это или нет, Соединённые Штаты находятся в состоянии новой холодной войны с КНР, противником ещё более искусным и опасным, чем был Советский Союз на пике своего могущества»,— подчеркнул эксперт.

Согласно докладу, «авторитарный режим в Пекине — его глобальные амбиции, растущая мощь и ценности, диаметрально противоположные американским», — представляет собой величайшую угрозу, с которой Соединённые Штаты столкнулись со времён распада Советского Союза. Как словом, так и делом Китайская Народная Республика совершенно ясно дала понять, что она полна решимости сместить США с позиции глобального лидера, установить гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе и «переписать международный порядок по образу и подобию КПК», утверждают авторы документа.