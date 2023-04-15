Spiegel: обмен ударами, открытая критика, угрозы — во время визита Бербок Пекин стал ареной германо-китайского противостояния

На пресс-конференции по итогам встречи министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её китайского коллеги Цинь Гана в Пекине контраст между вежливым тоном и резкостью содержания заявлений едва ли мог быть больше, пишет Der Spiegel. Бербок не стеснялась критиковать Пекин и не обошла вниманием ни один деликатный вопрос: конфликт на Украине, напряжённость вокруг Тайваня, положение уйгурского меньшинства. Цинь сдаваться не собирался и призвал политиков сохранять трезвость и здравомыслие, чтобы «избежать исторических трагедий».

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган прибыл в портовый город Тяньцзинь в пятницу утром, чтобы встретиться там со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок и отправиться вместе с ней в Пекин, расположенный в ста километрах от Тяньцзиня. Это был жест вежливости. Но на этом с любезностями было покончено, пишет Der Spiegel.

До и во время совместной пресс-конференции Бербок и Цинь «яростно обменивались ударами».

За критикой Бербок следует контратака Цинь. «Борьба, неизменно дружелюбная по тону, но жёсткая по существу, иногда непримиримая. Расположенный в идиллическом месте Гостевой дом китайского руководства в пятницу днём превращается в арену германо-китайского противостояния», — отмечает издание.

Кульминацией этой борьбы становится заявление Цинь Гана: «Меньше всего Китаю нужен учитель с Запада».

Во время пресс-конференции с немецкими и китайскими журналистами Бербок затронула ряд деликатных вопросов, например роль Китая в конфликте на Украине: «Хорошо, что Китай заявил о приверженности поиску мирного решения. Но я должна откровенно сказать, что меня удивляет, почему позиция Китая до сих пор не предусматривает призыва к России прекратить войну».

Говоря о военных угрозах Китая Тайваню, Бербок подчеркнула: «При всём понимании деликатности тайваньского вопроса — одностороннее насильственное изменение статус-кво было бы неприемлемо для нас, европейцев».

Кроме того, Бербок указала на репрессии в отношении уйгурского мусульманского меньшинства. Она предупредила: «Там, где компании получают преимущества за счёт прав человека, нет честной конкуренции».

Цинь ждёт, пока ему зададут вопрос. В своём ответе он приводит китайское убеждение, «столь же знакомое, сколь и удивительное»: «В мире не существует универсальных стандартов защиты прав человека».

Бербок возражает: «У нас уже есть общие стандарты», — и ссылается на Устав Организации Объединённых Наций и Всеобщую декларацию прав человека.

«Бербок и Цинь: никто не сдаётся», — констатирует издание.

Контраст между вежливым тоном и резкостью содержания едва ли может быть больше. Атмосфера на этой часовой пресс-конференции становится всё более прохладной. Она заканчивается «ледяной» рекомендацией Цинь Гана немецким и китайским политикам и дипломатам всегда сохранять трезвость и здравомыслие — в конце концов, они все хотят «избежать исторических трагедий». Это «звучит как угроза».

«При этом Бербок отправилась в Китай не с желанием устроить скандал. Она предлагает сотрудничество, например в области зелёных технологий. Она с одобрением отзывается о быстром подъёме Китая. Но лесть немцев всегда служит трамплином для критики: Китай велик и могуществен? Тогда пусть использует свою власть против Москвы — за заявлениями Бербок скрывается именно такой подтекст», — утверждает Der Spiegel.

Бербок не стесняется критиковать Пекин. Она придерживается девиза «диалог и жёсткость», который она провозгласила своим принципом в отношениях с автократическими правительствами во время избирательной кампании 2021 года. Министр иностранных дел, похоже, убеждена, что может «позволить себе говорить с Пекином прямым текстом». Она уверена в том, что немецкие инвестиции и европейские рынки сбыта слишком заманчивы, чтобы Пекин мог с обидой от них отвернуться.

Бербок, очевидно, также не боится разозлить партнёра по коалиции. Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених и консервативный Зеехаймский кружок посоветовали Бербок быть с китайцами повежливее. Однако советы СДПГ, похоже, вызывают у Бербок скорее сопротивление, чем желание прислушаться.

В Китае Бербок подтвердила свою репутацию «дипломата, говорящего прямым текстом». Достигла ли она чего-нибудь таким подходом, например, для Украины или для немецких предпринимателей в Китае, которых «мелочно опекает коммунистическое руководство»? Будет видно.

Внешняя политика Германии в первую очередь определяется ведомством федерального канцлера, а не министерством иностранных дел. Меньшее влияние должности даёт Бербок свободу, которой она пользуется сполна: она высказывает недовольство более открыто, чем мог бы канцлер, если бы захотел. Канцлер отвечает за согласие и компромисс. В ходе визита в Китай в ноябре Олафа Шольца сопровождала внушительная бизнес-делегация. В Пекине любят вспоминать об этом.

Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел в настоящее время пытаются разработать стратегию в отношении Китая. Её с нетерпением ждут в Пекине. Цинь призывает Бербок избегать «стратегических недоразумений и неверных оценок» при работе над документом. Стратегия будет опираться на европейскую триаду, согласно которой Китай является партнёром, конкурентом и соперником. Цинь возражает. «Мы партнёры», — говорит он. Его совместная пресс-конференция с Бербок вряд ли могла быть отмечена большим соперничеством.

Как утверждает издание, Бербок относится к этому «по-спортивному», да и китайцы не обижаются на её «прямой текст». Цинь и его коллеги планируют посетить Берлин в июне для участия в немецко-китайских правительственных консультациях — вопреки германо-китайскому правительственному противостоянию в Пекине.

«Возможно, выступление Бербок в Пекине знаменует собой начало нового, менее трусливого подхода в отношении Китая», — подытоживает Der Spiegel.