Bild: в правительстве Германии царит раздор по поводу политики в отношении Китая

Коалиционное правительство Германии всё никак не может согласовать единую политику в отношении Китая, сообщает Bild. Зелёные и свободные демократы выступают за ограничение сотрудничества с Пекином и введение жёстких правил. Социал-демократы же предупреждают, что обрыв связей с Поднебесной приведёт к экономической катастрофе, и требуют прагматичного подхода, рассказывает немецкое издание.

Во время своего визита в Пекин министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыто высказалась по поводу того, что в отношениях с Китаем нужно избежать ошибок, сделанных в отношениях с Россией, пишет Bild. «Наша экономическая безопасность… это ключевой вопрос в нашей стратегии в отношении Китая», — подчеркнула она, отметив, что ФРГ не выступает за прекращение сотрудничества с Поднебесной, но хочет минимизировать риски, добившись соблюдения правил конкурентной борьбы и прав человека.

Но пока она говорила об этом в Пекине, «дома случился переполох», продолжает издание. В коалиционном правительстве начался раздор по поводу того, как нужно вести себя с Китаем. Консервативное крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) раскритиковало подход Бербок, призвало проводить более прагматичную политику и вместо антикитайской придерживаться согласованной, единой и долговременной стратегии. Социал-демократы обвиняют зелёных политиков, стоящих во главе министерства экономики и внешней политики, в том, что их больше волнует внутриполитический символизм.

Член СДПГ Эсра Лимбахер убеждена в том, что прекращение сотрудничества с Китаем приведёт к экономической катастрофе: «Мы несём ответственность за безопасность рабочих мест в стране. Очевидно, что нам нужно наконец-то снизить существующие зависимости, но делать это всегда необходимо в рамках сотрудничества бизнеса, профсоюзов и политиков».

Причина раздора внутри немецкого правительства заключается в том, что, в отличие от своих партнёров по коалиции из Свободной демократической партии и зелёных, социал-демократ и канцлер Германии Олаф Шольц выступает за более открытую политику в отношении Китая. В октябре прошлого года он пытался заключить сделку по продаже китайской государственной судоходной компании Cosco части акций контейнерного терминала Tollerort в порту Гамбурга. Министры выступили против, но в результате удалось найти компромисс, однако сейчас и он оказался под вопросом. Проблема также заключается в том, что ведомство канцлера, министерство иностранных дел и другие министерства так и не договорились о единой стратегии в отношении Китая, хотя о необходимости её выработать говорилось уже давно. Сейчас же есть информация о том, что готова она будет только к началу лета, заключает Bild.