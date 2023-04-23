N-TV: Германия создаст миллиардный фонд для снижения зависимости от сырья из России и Китая

Правительство Германии рассматривает возможность создания фонда для финансирования добычи полезных ископаемых «в стране и за рубежом» стоимостью от €1 млрд до €2 млрд, пишет N-TV. Проект нацелен на снижение зависимости от таких крупных игроков на рынке важнейших видов сырья, как Россия и Китай, а также на продвижение экологических преобразований в стране. Как отмечает издание, в настоящее время Германия импортирует более 90% важнейших видов полезных ископаемых.

Стремясь сократить зависимость от импорта из таких стран, как Китай или Россия, федеральное правительство Германии рассматривает возможность создания фонда для финансирования добычи полезных ископаемых. На формирование уставного капитала фонда планируется привлечь от €1 млрд до €2 млрд, пишет N-TV.

Целью создания фонда, с одной стороны, является обеспечение доступа к сырьевым товарам, вне зависимости от таких стран, как Китай. С другой стороны, он призван способствовать экологическим преобразованиям в Германии. По словам источников, новый механизм финансирования может быть запущен уже в следующем году. Министерство экономики Германии под руководством Роберта Хабека («Союз 90 /Зелёные») подтвердило, что работает над созданием «товарного фонда для поддержки сырьевых проектов в стране и за рубежом». Министерство финансов, возглавляемое Кристианом Линдером (СвДП), напротив, заявило, что ничего не знает об этих планах.

Такие виды сырья, как кобальт, медь, литий, кремний и редкоземельные элементы, играют важную роль в достижении целей климатической нейтральности — например, с их помощью строятся ветряные турбины или аккумуляторы для электроприводов автомобилей. По данным Немецкого института экономических исследований (DIW), более 90% основных видов сырья Германия получает путём импорта.

Исследование, проведённое по заказу Торгово-промышленной палаты Германии, выявило, что импорт некоторых видов сырья, имеющих решающее значение при разработке аккумуляторных батарей, производстве робототехники, а также устройств для преобразования возобновляемых источников энергии в электроэнергию, таких как кобальт, бор, кремний, графит, магний, литий, ниобий, редкоземельные металлы и титан, подвержен кризисам.

Основным поставщиком этих важнейших видов сырья зачастую выступает Китай. После начала конфликта на Украине и попыток добиться независимости от российского природного газа цепочки поставок и сырьё стали для федерального правительства «вопросом национальной безопасности». Как утверждает издание, в настоящее время «во всём мире» предпринимаются значительные усилия для обеспечения независимости от импорта из таких государств, как Китай или Россия. Одним из наиболее ярких примеров является закон «О снижении инфляции» в США, который многие европейцы считают протекционистским.

Планы по принятию закона «О критически важных видах сырья» «явно не оправдали ожиданий и не соответствуют потребностям», заявляла в марте Хильдегард Мюллер, председатель Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA). По её словам, без внимания оставалось требование о создании европейского агентства по стратегическим сырьевым проектам, а также сырьевого фонда для финансирования проектов. «Таким образом, игнорируются два основных требования экспертов и промышленности — и упускается огромная возможность», — жаловалась глава ассоциации.

Ещё несколько месяцев назад глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм отмечал, что зависимость Германии от критически важного минерального сырья, особенно из Китая, значительно выше, чем от нефти и природного газа. «Гонка за стратегически важное сырьё идёт полным ходом. При этом Германия и Европа рискуют потерять важные источники сырья в конкурентной борьбе с другими странами. В результате зависимость увеличится», — подчёркивал Руссвурм. По его словам, без сырья не будет ни перехода к использованию возобновляемых источников энергии, ни электромобильности, ни цифровизации.

Вопрос о том, одобрит ли «светофорная коалиция» этот проект, остаётся открытым. По данным источников, канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек поддерживают планы создания фонда. Однако министра финансов Кристиана Линднера и его однопартийцев — свободных демократов ещё только предстоит убедить, передаёт N-TV.