Le Figaro: в ОЭСР бьют тревогу — дефицит добычи редких металлов тормозит переход на зелёную энергию
Чаще всего в качестве таких мер применяют налоги, чтобы государство могло увеличивать свой доход. Но некоторые ограничения также связаны с иными коммерческими мотивами, например со стремлением контролировать рынок. Или же они могут вводиться по политическим причинам. Китай, Индия, Аргентина, Россия, Вьетнам и Казахстан — эти страны ввели наибольшее количество экспортных ограничений в период с 2009 по 2020 год, отмечают эксперты. В Организацию экономического сотрудничества и развития входят 38 самых богатых стран мира и они особенно сильно зависят от этих производителей, пишет Le Figaro.
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