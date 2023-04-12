Le Figaro: в ОЭСР бьют тревогу — дефицит добычи редких металлов тормозит переход на зелёную энергию

Для перехода к использованию зелёной энергии странам нужны особые металлы, и среди них литий, кобальт, хром, пишет Le Figaro. Спрос на них растёт быстрее, чем производство. К тому же крупнейшие страны-поставщики вводят свои экспортные ограничения, и это ещё сильнее обостряет ситуацию.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчёт, в котором говорится, что в ближайшее время в мире будет ощущаться нехватка лития, кобальта и хрома, пишет Le Figaro. Всё дело в переходе на большее использование зелёной энергии, для чего нужны эти материалы. И спрос на них, по оценке экспертов, вырастет в 4—6 раз.

Эксперты ОЭСР считают, что ситуация «тревожнее, чем когда-либо». И без того страны стали добывать и производить литий, редкоземельные элементы, хром, мышьяк, кобальт, титан, селен и магний усиленными темпами. Например, для магния увеличение производства составило 33%, а для лития — 208%. Но всё равно эти цифры остаются «смешными» по сравнению с будущим спросом.

И это без учёта падения производства, которое за последнее десятилетие затронуло основные виды сырья, такие как свинец, природный графит, цинк и олово. В то же время увеличилась концентрация производства, отмечают эксперты. Таким образом, Китай теперь входит в тройку крупнейших производителей большинства важнейших материалов. Много добывают также Австралия, Россия, Южная Африка и Зимбабве.

Ещё большее беспокойство экспертов вызывает более широкое использование экспортных ограничений. Воздействие этих ограничений на основное сырьё за ​​последнее десятилетие увеличилось более чем в пять раз, при этом несколько стран внезапно стали активнее использовать эти меры. «Около 10 процентов мирового объёма экспорта критически важного сырья подверглось как минимум одной ограничительной мере», — отмечает один из руководителей ОЭСР Джулия Нильсон.

Чаще всего в качестве таких мер применяют налоги, чтобы государство могло увеличивать свой доход. Но некоторые ограничения также связаны с иными коммерческими мотивами, например со стремлением контролировать рынок. Или же они могут вводиться по политическим причинам. Китай, Индия, Аргентина, Россия, Вьетнам и Казахстан — эти страны ввели наибольшее количество экспортных ограничений в период с 2009 по 2020 год, отмечают эксперты. В Организацию экономического сотрудничества и развития входят 38 самых богатых стран мира и они особенно сильно зависят от этих производителей, пишет Le Figaro.