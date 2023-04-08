NTD: сумки, рюкзаки, кошельки — индийский стартап делает ставку на «реинкарнацию» мусорного пластика

Предприятие в индийском городе Пуна создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов и из упаковки из-под чипсов и печенья. Как передаёт NTD, дизайнеры шьют хозяйственные и дамские сумки, рюкзаки, кошельки и другие изделия, которые можно купить в магазине при фабрике. Так производители вносят свой вклад в охрану окружающей среды.

Шьют сумки и спасают природу. Этот стартап в индийском городе Пуна создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов и из упаковки из-под чипсов и печенья.

На первом этапе весь материал моют и дезинфицируют. Потом сушат на солнце.

НАНДАН БХАТ, глава компании EcoKaari: Всё делается вручную, электрическое оборудование не используется, и энергия не потребляется. После сушки мы всё сортируем по цвету и размеру. У нас есть много полиэтиленовых пакетов толщиной 50 микрон и есть потолще, поэтому мы их разделяем.

После сортировки пакеты и упаковку разрезают на тонкие полосы. Затем скручивают в моток на устройстве, сделанном из велосипеда. Из пластиковой «пряжи» ткут ткань на станке.

Дальше за дело берутся дизайнеры. Они шьют хозяйственные и дамские сумки, рюкзаки, кошельки и другие изделия. Всё можно купить в магазине при фабрике.

Так индийский стартап вносит вклад в охрану окружающей среды. По данным ООН, в мировом океане скопилось 100 миллионов тонн пластиковых отходов. Микропластик находят даже во внутренностях глубоководных животных, таких как киты.

В Индии ежегодно используют 14 миллионов тонн пластика. Отходы засоряют реки и города, поскольку в стране не налажена система утилизации.

НАНДАН БХАТ: Мы стараемся защитить природу, перерабатывая одноразовый пластик, такой как различная упаковка и полиэтиленовые пакеты. Мы также начали использовать плёнку от старых видеокассет.

У стартапа есть и другая цель — дать работу индийской молодёжи.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2023 года.