Le Figaro: «уже не кучи мусора, а стены» — ситуация с вывозом отходов в Париже не улучшается

Проблемы с вывозом отходов в Париже сохраняются спустя 13 дней после начала забастовки мусорщиков, констатирует Le Figaro. Как передаёт издание, за это время на улицах французской столицы скопилось уже более 10 тыс. тонн мусора. Хотя префект столицы уже издал указ о принудительном привлечении муниципальных работников к уборке города, профсоюзы призывают работников обходить это требование с помощью больничных листов, отмечает газета.

На 13-й день забастовки мусорщиков ситуация с вывозом отходов в Париже только усугубляется, констатирует Le Figaro. «Это уже не кучи мусора, а стены», — обеспокоенно замечает житель Восьмого округа. По данным мэрии Парижа, объём мусора на парижских улицах в полдень 17 марта преодолел символический порог в 10 тонн.

Помимо дискомфорта, риски, связанные с антисанитарией и отсутствием безопасности, могут привести к опасным ситуациям в столице, предупреждает издание. «Концентрация мусора, особенно пищевых продуктов, создаёт риски для населения, создаёт проблему для общественной гигиены и способствует распространению крыс, переносчиков болезней», — подчеркнули в префектуре парижской полиции, добавив, что «такое скопление способствует пожароопасности». Как передаёт газета, во время стихийных демонстраций против пенсионной реформы во Франции некоторые активисты «не колеблясь поджигают мусорные кучи на своём пути».

Тем временем мэры Девятого и Пятого округов Парижа Дельфин Бюркли и Флоранс Берту считают, что среди сборщиков мусора бастует всего 5%. «Эти 5 процентов имеют право заблокировать весь или почти весь сбор, предприняв два типа действий : заблокировать муниципальные ангары и мусоросжигательные заводы», — пояснила Берту. Три площадки, где сжигаются отходы, уже закрыты: две из-за забастовки и одна на ремонт. В пятницу полиция попыталась снять блокаду мусоросжигательного завода в Иври-сюр-Сен, но была вынуждена отступить перед сильным сопротивлением бастующих, пишет издание.

Учитывая масштабы проблемы, в пятницу, после многодневной борьбы между правительством и мэром Парижа, были выданы первые предписания о принудительном привлечении работников к вывозу мусора. При этом мэр французской столицы Анна Идальго отказалась от каких-либо требований, признав право работников на забастовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Тогда префект Лоран Нуньес решил сам издать указ о привлечении муниципальных служащих к охране чистоты Парижа.

Как сообщает газета, сотрудникам, которые откажутся выполнять требования властей, грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере €10 тыс. Тем не менее федеральный секретарь профсоюза госслужащих CGT Services publics объяснил, что, «несомненно, существуют способы обойти» приказ, сославшись, к примеру, на «больничный лист».