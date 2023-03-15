Le Figaro: глава МВД Франции потребовал принудительно выводить мусорщиков на работу

23:01
Минюст США заявил о закрытии криптовалютного сервиса ChipMixer
Министерство юстиции США заявило о закрытии криптовалютного сервиса ChipMixer.
22:52
Салихова назвала «предательством футбола» судейство в матче «Зенит» — «Динамо»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на судейство в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») между «Динамо» и «Зенитом».
22:45
Минобороны: Шойгу и Остин обсудили причины и последствия инцидента с БПЛА США
Минобороны России сообщило, что основное внимание во время переговоров глав российского и американского оборонных ведомств Сергея Шойгу и Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника над Чёрным морем.
22:41
Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО
В канадском Минобороны заявили, что Канада приняла решение передать Вооружённым силам Украины ещё 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).
22:40
Рогов: ВСУ потеряли семь единиц бронетехники при разведке боем в Запорожской области
Вооружённые силы Украины потеряли семь единиц бронетехники во время неудачной попытки разведки боем в Запорожской области.
22:31
Агент Тюкавина: Кукуляк побоялся поставить пенальти в ворота «Зенита»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал эпизод с падением футболиста в штрафной площади «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).
22:29
Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу ход выполнения зерновой сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ход выполнения зерновой сделки.
22:26
Махачев назвал имя желаемого оппонента и дату своего возвращения
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев назвал имя следующего желаемого соперника и дату своего возвращения.
22:20
Милли: США приняли меры для уничтожения данных на упавшем в Чёрное море беспилотнике
Председатель Комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что США приняли меры для уничтожения важных данных на упавшем в Чёрное море беспилотнике MQ-9.
22:19
«Динамо» одержало победу над «Зенитом» после серии пенальти в матче Кубка России
Столичное «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).
22:14
Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир
Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Алжир, там российские сенаторы будут находиться до 17 марта. Во время поездки Матвиенко встретится с руководством африканской страны, в том числе с главами верхней и нижней палат алжирского парламента: председателем Совета Нации Салахом Гуджилем и председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали.
22:09
Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Никитину с 103-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анастасию Никитину с 103-летием.
22:08
Источник: Потапова получила предупреждение от WTA за выход на матч в футболке «Спартака»
Российская теннисистка Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
22:08
Исследование: в России вырос спрос на элитную недвижимость
За год спрос на элитную недвижимость в России вырос на 60,6%.
22:08
Ветврач Жукова дала советы по подготовке к поездке на дачу с питомцем
Ветеринарный врач Кристина Жукова рассказала, как подготовить питомца к поездке на дачу.
22:07
Число многодетных семей в Москве выросло в три раза за десять лет
В Москве в настоящее время проживают более 195 тыс. многодетных семей. Их число выросло почти в три раза за десять лет.
22:07
В Севастополе открылась выставка о воссоединении Крыма с Россией
В Центральной городской библиотеке имени Толстого в Севастополе открылась выставка «Мы вместе», посвящённая воссоединению Крыма с Россией.
22:06
На Ямале стартовал приём заявок на конкурс турпроектов
В Ямало-Ненецком автономном округе начался приём заявок на конкурс туристических проектов.
22:05
Патрушев заявил, что США используют все средства в украинском конфликте
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.
22:01
Остин утверждает, что возможный уход ВСУ из Артёмовска не будет означать поражения Киева
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что возможный уход Вооружённых сил Украины из Артёмовска (Бахмута) не будет означать поражения Киева.
21:53
Захарова сообщила о ежедневной работе МИД для исполнения договорённостей по зерновой сделке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство ежедневно ведёт работу для реализации договорённостей по зерновой сделке.
21:46
Глава комитета начштабов США заявил о планах переговорить с Герасимовым
Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о планах провести переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым.
21:46
В Испании заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) опубликовала официальное заявление по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года.
21:43
Stern: компанию из ФРГ оштрафовали на €1,3 млн за поставку гидромолота для Крымского моста
В Германии предприятие из Шлезвиг-Гольштейна обязали выплатить штраф размером в €1,3 млн за поставку гидравлического молота, который впоследствии был использован при постройке Крымского моста.
21:41
Десятикратная чемпионка мира Экхофф объявила о завершении карьеры
Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила о завершении спортивной карьеры.
21:37
Глава Пентагона Остин прокомментировал переговоры с министром обороны России Шойгу
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал переговоры с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
21:29
Шеф Пентагона Остин заявил о планах Швеции передать Украине десять танков Leopard
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Швеции приняли решение передать Украине десять танков Leopard.
21:26
Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа
Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, занимавшего пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.
21:25
Дьяков: Абаскаль даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионате Италии по футболу.
21:21
Руководство Inditex заявило о желании вернуться в Россию при изменении ситуации
Испанская сеть магазинов одежды Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho) хотела бы вернуться на российский рынок, если ситуация изменится.
21:15
Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством
Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики тайник с оружием и самодельным взрывным устройством.
21:13
Дерипаска: кризис в США может негативно повлиять на рынки дружественных России стран
Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что агония финансовой системы в Соединённых Штатах может повлиять на важные для России рынки дружественных стран.
21:10
Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшие выходные
Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморском крае в ближайшие выходные.
21:05
Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт
Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что открыт для возможности получения российского паспорта.
21:03
Власти Ульяновской области окажут помощь пострадавшим от паводка
На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили ход проведения противопаводковых работ и устранения последствий стихии.
21:03
В Тюмень прибыли ещё 17 вынужденных переселенцев из Херсонской области
В Тюмень приехали ещё 17 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе шестеро детей.
21:02
Синоптик Шувалов заявил, что снег в Москве растает 5—10 апреля
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что снег в столичном регионе может полностью растаять в период с 5 по 10 апреля.
21:01
В Курганской области ожидается потепление до +8 °С 17 марта
В Курганской области может потеплеть до +8 °С в пятницу, 17 марта.
21:01
Режиссёр Щегольков рассказал о работе с Евгением Цыгановым
Актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Владимир Щегольков рассказал подробности о работе с актёром Евгением Цыгановым, который отмечает день рождения 15 марта.
21:01
Муталибов: россиянки рассчитывают минимум на четыре медали на чемпионате мира по боксу
Главный тренер сборной России по боксу Альберт Муталибов оценил шансы женской команды на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели (Индия).
21:00
В Подмосковье 200 студентов-медиков подписали трудовые договоры с больницами
В Московской области около 200 студентов-медиков подписали трудовые договоры с больницами с начала 2023 года.
20:59
Исследование: у 49% россиян подработка совпадает с основной профессией
Согласно новому исследованию, почти 70% россиян имеют опыт подработки. Из них 49% трудились на допработе раньше, 19% — сейчас.
20:58
Биолог Долгов отметил улучшение качества воды в Москве-реке
Ведущий телеканала «Живая Планета», биолог Илья Долгов прокомментировал экологическую ситуацию в Москве.
20:55
Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона по инициативе Вашингтона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона.
20:51
Тарханов считает, что Гончаренко ещё может получить шанс в топ-клубе
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов оценил работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко в «Урале».
20:48
Daily Mail: российский «Посейдон» может целиком разрушить прибрежные города Британии
Международные военные эксперты подтверждают, что российский подводный беспилотник «Посейдон», который может нести ядерный заряд, способен уничтожить прибрежные города Великобритании и нанести непоправимый ущерб Лондону, пишет газета Daily Mail.
20:46
Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи на $150 млн
Минобороны Дании объявило о решении направить Киеву новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд датских крон (около $150 млн).
20:45
Свищёв оценил включение синхронистки Ищенко в Зал славы
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о включении пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко в Международный зал славы.
20:41
Песков: переговоры Путина и Асада длились три часа
Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, они длились три часа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
20:38
Никита Ефремов рассказал о своей роли в фильме «Здоровый человек»
Актёр Никита Ефремов рассказал о своём персонаже в фильме «Здоровый человек».