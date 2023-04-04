NTD: робот-акула очищает Лондон от плавающего мусора

Робот-акула очищает водные пути британской столицы от плавающего мусора. Как передаёт NTD, аппарат способен за день собрать полтонны плавающих отходов. Создатель устройства придумал его по подобию китовой акулы, которая питается планктоном, отцеживая его из воды с помощью цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Вот такой робот-акула появился на водных путях в Лондоне. Этот небольшой аппарат способен на многое. За день может собрать полтонны плавающего мусора, или, например, 22 700 пластиковых бутылок.

Робота-уборщика создал британец Ричард Хардиман. Идею почерпнул в Кейптауне. Там увидел, как два южноафриканца на лодке собирают мусор сетью. Подумал, что можно это делать эффективнее — с помощью роботизированной лодки-уборщика.

Аквадрон создан по подобию китовой акулы. Она питается планктоном, отцеживая его из воды с помощью цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Изобретатель создал несколько прототипов. Первые никуда не годились, но со временем он добился успеха. Инженер собрал две модели — на дистанционном управлении и беспилотную.

РИЧАРД ХАРДИМАН, изобретатель: Можно уйти, заняться своими делами, а потом вернуться. Лодка уже заполнится мусором, тогда его можно вынуть и спустить аппарат обратно на воду.

Робот оснащён электрическим мотором и аккумуляторами. Одной зарядки хватает на шесть часов работы. Аквадрон плавает со скоростью три километра в час. У него есть механизм подруливания.Также есть опция для защиты от столкновений с другими объектами. Лодкой можно управлять и дистанционно на расстоянии до трёх километров. Кроме того, аппарат оснащён разными датчиками.

РИЧАРД ХАРДИМАН: Робот определяет степень прозрачности и солёности воды, её температуру, а также измеряет глубину водоёма. Наши клиенты хотят знать не только о том, что на поверхности. Им нужно знать о качестве воды.

Длина аппарата — чуть больше полутора метров, ширина — метр с небольшим, высота — 52 сантиметра. Весит 72 килограмма. Стоит 22 с половиной тысячи евро. Аквадрон также можно взять в аренду. Месяц обойдётся в 1130 евро.

Дата выхода в эфир 31 марта 2023 года.