Arirang News: роботы выйдут на работу на улицах южнокорейских городов уже в этом году

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SRF: финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались SRF
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WSJ: выводы американской разведки о «гаванском синдроме» вряд ли удовлетворят его жертв, особенно в ЦРУ и Госдепе Wall Street Journal
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Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии Press TV
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Myśl Polska: вопреки всем прогнозам российская экономика смогла крепко устоять на ногах Myśl Polska
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NBC News: оказывается, в Капитолий можно свободно проносить оружие — полиции запрещено досматривать конгрессменов NBC
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NYT: Обещанный Европой поток танков на Украину на деле оказался ручейком New York Times
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Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток
Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.
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Мор: Мешков вышел на матч «Спартак» — «Урал» перевозбужденным
Бывший защитник московского «Спарака» Эдуард Мор высказался о работе арбитра Виталия Мешкова на матче 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
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Минобороны России сообщило, что открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО
Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.
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Круговой: Малком на тренировках не отрабатывает штрафные удары
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой оценил игру Малкома в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
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Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико»
«Атлетико» на своём поле нанёс разгромное поражение «Севилье» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Рублёва в финале турнира в Дубае
18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ).
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В МИД КНДР призвали ООН потребовать прекращения совместных учений США и Южной Кореи
Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.
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Times of Israel: полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве.
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Месси набрал 1000 очков в клубной карьере
Гол Лионеля Месси помог «Пари Сен-Жермен» переиграть на своём поле «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Дзюба выложил эмоциональный пост после хет-трика в ворота «Ростова»
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В ДНР за сутки два мирных жителя погибли, четверо ранены
Украинские военные выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 40 снарядов, два мирных жителя погибли, ещё четверо получили ранения.
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️Мбаппе с 201 голом стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ
Гол Килиана Мбаппе помог «Пари Сен-Жермен» переиграть на своём поле «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Пиняев — о хет-трике Дзюбы в ворота «Ростова»: Артём — снайпер, это у него в крови
Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о хет-трике форварда Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Карчаа: провокация Украины рядом с ЗАЭС направлена на продвижение идеи демилитаризации
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что провокация ВСУ с обстрелом российской охраны инспекторов МАГАТЭ была направлена на продвижение идеи демилитаризации.
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Голы Месси и Мбаппе помогли ПСЖ взять верх над «Нантом» в матче Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение на своём поле «Нанту» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
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В МИД России планируют заключить безвизовые соглашения с 11 странами
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.
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«Фиорентина» забила «Милану» два безответных мяча в матче Серии А
«Милан» в гостях уступил «Фиорентине» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Галактионов: Пиняев — это не приобретение на перспективу, он готов давать результат сейчас
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру нападающего Сергея Пиняева в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
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«Страна.ua»: в Днепре наблюдаются перебои в подаче электроэнергии
Город Днепропетровск частично обесточен, сообщают украинские СМИ.
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Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 4 марта прогремел сильный взрыв.
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Дзюба не планирует количество голов за «Локомотив» в оставшихся матчах сезона
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своих задачах по количеству голов за столичную команду в сезоне-2022/23.
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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
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Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Байден покинул зону общения с журналистами, не ответив ни на один вопрос
Президент Соединённых Штатов Джо Байден подошёл к журналистам и поспешно удалился, не ответив ни на один вопрос.
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Дзюба — о сборной: сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву»
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о возможном вызове в сборную России по футболу.
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В МВД Турции заявили, что число погибших в результате землетрясений достигло 45 968
Число жертв землетрясений в Турции достигло 45 968. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения от «Баффало»
«Баффало Сейбрз» на своём льду нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Айлендерс» победил «Детройт» в матче НХЛ, Сорокин отразил 22 броска
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны
Иран позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять дальнейшую деятельность по мониторингу ядерных объектов страны.
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Карпин — об игре с «Локомотивом»: матч нереализованных возможностей для «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Вице-премьер Снопков: визит Лукашенко в КНР подтвердил, что две страны идут вместе
Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Китай подтвердил, что две страны идут вместе в своём развитии.
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Премьер Латвии назвал поставку западных самолётов на Украину вопросом времени
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что поставка западных самолётов на Украину является вопросом времени.
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Комличенко: индивидуальные ошибки стали причиной поражения от «Локомотива»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от московского «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Врачи из России и Белоруссии оказали помощь более чем 2100 сирийцам
Военные врачи из России и Белоруссии оказали помощь более чем 2100 сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения.
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Дзюба — о хет-трике в ворота «Ростова»: огорчить Георгиевича — дело обязательное
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своём хет-трике в ворота «Ростова» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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«Бавария» обыграла «Штутгарт» и вышла в лидеры Бундеслиги
«Бавария» в гостях нанесла поражение «Штутгарту» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили объединение усилий ради мирных переговоров по Украине
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе своего госвизита в Пекин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином объединение усилий с целью содействия мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.
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Галактионов сообщил, что во время матча с «Ростовом» скончался переводчик «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Локомотив» скончался переводчик железнодорожников Мурат Сасиев.
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Экс-советник Пентагона допустил, что Зеленский после поражения Украины сбежит в США
Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в США после поражения ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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Аршавин: Дзюба в матче с «Ростовом» использовал «детские ошибки» соперника
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
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Дзюба заявил, что его мотивирует свист болельщиков в его адрес
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на свист со стороны болельщиков в матче чемпионата России с «Ростовом».
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На Ленинградском проспекте в Москве загорелся ангар на площади 250 квадратных метров
Ангар загорелся на площади 250 кв. м на Ленинградском шоссе в Москве.
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Дзюба признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Локомотив»
Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».
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Тихонов — о судействе в матче с «Уралом»: у «Спартака» отняли победу
Бывший полузащитник московского «Спартака» высказался об отменённом голе в исполнении Александра Соболева в ворота «Урала» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Мостовой объяснил отменённый гол Соболева в матче с «Уралом» человеческим фактором
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России по футболу Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева с «Уралом».
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Тихонов: все ожидали, что «Спартак» одержит победу над «Уралом»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (2:2).
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Мостовой: местами «Урал» выглядел лучше «Спартака»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (2:2).
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Гросси заявил о существенном улучшении диалога с правительством Ирана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ему удалось добиться улучшения диалога с властями Ирана.
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Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ
Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».
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Ульянов: Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.