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Arirang News: роботы выйдут на работу на улицах южнокорейских городов уже в этом году

Материал представлен в переводе ИноТВ
Правительство Южной Кореи строит амбициозные планы. Уже к концу этого года роботы должны начать работать курьерами и максимально привлекаться к работе в других отраслях. Arirang News сообщает, что подобным проектам уделяется особое внимание правительства.
Роботы доставляют посылки в квартиры, патрулируют улицы — всё это может стать привычным делом в Южной Корее. Власти объявили о намерении пересмотреть регулирующие нормы в робототехнике и других новых видах индустрии. С подробностями Ким Джун-Си. 
 
Так создаётся пейзаж будущего. В четверг состоялось третье стратегическое совещание в области регулирования инноваций. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су и представители ведомств, включая министерства торговли, науки и здравоохранения, подготовили амбициозные планы для различных отраслей, в частности план использования роботов. 
 
Они изменят правила игры. Власти уверены, что роботы должны передвигаться по улицам Южной Кореи и доставлять посылки уже в этом году. Раньше их целью был 2025 год. От подобных нововведений выиграют и другие области, включая биомедицину и метавселенную. 
 
Представители здравоохранения в этом году планируют систематизировать медицинское лечение онлайн в надежде улучшить доступ к медицинскому обслуживанию и иметь возможность оказывать помощь хроническим больным в любое время. 
 
А министерство науки нацелилось на содействие развитию бизнеса в метавселенной. Но для начала им требуется разработать рекомендации, чтобы дифференцировать игровой контент и метавселенную. 
 
Премьер-министр Хан подчеркнул важность таких новшеств для развития частного бизнеса, особенно в нынешние непростые для экономики времена. 
 
Ким Джун Си, Arirang News.
 
Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.
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источник
Arirang Корея, Республика Азия
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робот технологии Южная Корея
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