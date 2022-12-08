NTD: роботы для доставки еды выполнили уже 4 млн заказов по всему миру

Роботы-курьеры компании Starship Technologies уже выполнили более четырёх миллионов заказов по всему миру. Как передаёт NTD, в парке компании насчитывается 2000 роботов, что в два раза больше, чем год назад. Помимо США, они есть в Германии, Великобритании, Дании, Финляндии, а также Эстонии

Деловито и осторожно робот для доставки еды везёт заказ клиенту. В университетских городках в США к такому зрелищу давно привыкли. Роботы-курьеры компании Starship Technologies уже выполнили более четырёх миллионов заказов по всему миру.

ЧИП КОМЕРИ, сотрудник компании Starship Technologies: Это впечатляет. Кто бы мог подумать всего лишь 10 или 20 лет назад, что еду будет доставлять робот.

В компании считают, что в будущем в доставке еды будут в основном участвовать роботы, а не автомобили.

ЧИП КОМЕРИ: За день обычный робот может выполнить десять заказов. Это сокращает выбросы углекислого газа на территориях университетских городков. Воздух становится чище, и природа не страдает.

В США роботы-курьеры есть в 30 университетских городках. Но студенты по-разному относятся к услуге по доставке еды.

СТУДЕНТКА: Иногда я ленюсь идти за едой, и здорово, что её может кто-нибудь принести. Но мне не нравится, что, когда заказываешь еду через Uber eats, её привозит водитель. А когда приезжает робот, это мило.

СТУДЕНТ: Не уверен, что роботы очень надёжны. И думаю с нас берут больше денег за то, что услугу выполняет робот.

В парке компании Starship Technologies насчитывается уже 2000 роботов-курьеров. Это в два раза больше, чем год назад. Помимо США, они есть в Германии, Великобритании, Дании, Финляндии, а также Эстонии, где находится штаб-квартира компании.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2022 года.