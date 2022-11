Guardian: полиция Сан-Франциско предлагает привлечь роботов для задержания и ликвидации преступников

Наблюдательный совет Сан-Франциско планирует рассмотреть предложение местного полицейского департамента, касающееся возможности использования дистанционно управляемых устройств для задержания преступников в критических обстоятельствах. При этом инициатива включает разрешение на применение роботами силовых мер, включая ликвидацию правонарушителей, в случае когда при отсутствии таких мер «риск гибели представителей общественности или офицеров полиции неизбежен», сообщает The Guardian.

Полиция Сан-Франциско предлагает использовать роботов, способных применять «смертоносную силу» в критических обстоятельствах для задержания или ликвидации правонарушителей. Наблюдательный совет города планирует рассмотреть предложение полиции, касающееся внедрения дистанционно управляемых устройств, пишет The Guardian.



Согласно проекту, подготовленному местным полицейским департаментом, предлагается разрешить использовать в Сан-Франциско дистанционно управляемые роботизированные устройства при реагировании на серьёзные инциденты в сфере правопорядка. В документе уточняется, что департамент предлагает использовать в этих целях свой арсенал роботов. У полиции уже имеется 17 подобных устройств, однако 12 из них в настоящее время не используются, уточняется в статье.



Как пояснил представитель полиции, эти дистанционно управляемые устройства обычно используются для осмотра местности, а также для обезвреживания различных взрывных устройств. Однако полицейский департамент предлагает также использовать их для обучения и моделирования различных критических ситуаций, пишет The Guardian. Кроме того, предлагается применять их при задержании преступников, особенно во время критических инцидентов и при неотложных обстоятельствах, поясняется в статье.



Имеющиеся в распоряжении полиции роботы новой модели Remotec имеют дополнительную систему вооружения, при этом устройства модели F5A способны заряжать патроны, которые часто используются для детонации бомб. Модель QinetiQ Talon также можно вооружить, пишет The Guardian. Эта автоматизированная система, используемая также в армии США, может быть модифицирована с добавлением в её арсенал пулемётов и гранатомётов.



Предложенный полицией проект в случае его одобрения позволит роботам применять «смертоносную силу» в отношении правонарушителей перед лицом неминуемой опасности для других людей, а также при отсутствии других вариантов, поясняется в статье. В документе поясняется, что такое разрешение «в исключительных обстоятельствах», когда в противном варианте «риск гибели представителей общественности или офицеров полиции неизбежен», поможет оказать существенную поддержку силам полиции при работе на местности.



Согласно имеющейся информации, предварительный вариант этого документа уже был одобрен комитетом по регламенту наблюдательного совета и должен быть рассмотрен на заседании наблюдательного совета Сан-Франциско в полном составе на следующей неделе, пишет The Guardian. В то же время представители полицейского департамента не ответили на запрос журналистов с просьбой предоставить официальные комментарии, сообщается в статье.