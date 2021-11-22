Insider: в Сан-Франциско около 80 грабителей совершили налёт на местный магазин

В США, в городе Сан-Франциско, около 80 человек совершили набег на один из местных магазинов: они ворвались в него, похватали товары, а потом скрылись с места преступления, сообщает Insider. По данным полиции, правоохранителям пока удалось арестовать лишь трёх подозреваемых.

В Сан-Франциско один из магазинов Nordstrom подвергся набегу десятков грабителей, которые ворвались в универмаг, похватали товары и скрылись с места преступления, сев в ожидавшие их машины, сообщает Insider.



По данным правоохранителей, в грабительском налёте принимали участие около 80 человек. Полиция пока арестовала трёх причастных к этому инциденту.



«Полиция расследует это явно заранее запланированное мероприятие», — говорится в пресс-релизе полиции. В нём также отмечается, что в отдел сперва начали поступать звонки о «безрассудном вождении автомобилей» в этом районе.



Согласно этому же пресс-релизу, сотрудники Nordstrom вызвали правоохранительные органы, когда около 80 человек вошли в магазин и стали хватать товары.



«Два сотрудника (магазина. — ИноТВ) подверглись нападению, а в ещё одного подозреваемые брызнули из перцового баллончика», — сообщили в полиции.



Правоохранителям удалось сразу остановить одну машину с подозреваемыми, однако остальным участникам этой банды удалось скрыться на автомобилях, которые умчались с места происшествия на большой скорости.



По имеющимся данным, в преступлении участвовало не менее десяти различных транспортных средств.



Как отмечается в статье, на прошлой неделе это был отнюдь не единственный подобный случай. Так, например, в прошлую среду в штате Иллинойс как минимум 14 подозреваемых ворвались в магазин Louis Vuitton и унесли оттуда товаров на сумму по меньшей мере $120 тыс.