France 2: «тут вам не Netflix» — полиция Колумбии не позволила воплотить ограбление из сериала

В колумбийском Медельине, который был в 80-е столицей преступности, полиция предотвратила попытку ограбить склад золота, сообщает France 2. Как подчеркнул мэр города, группа злоумышленников долго вынашивала план нападения, но перепутала реальность с популярным испанским сериалом «Бумажный дом».
Это произошло средь бела дня: перед складом золота появился вооружённый мужчина. Это не охранник, а грабитель. Дверь позади выбили его сообщники с помощью самосвала. Однако преступника заметил полицейский патруль, которого не видно на этой видеозаписи. Преступники — около 20 человек — открыли огонь из автоматов, как в знаменитом сериале, только это происходило по-настоящему.
На глазах у уличных зевак, которые снимают происходящее, появляется с десяток мотоциклов. Это другие сообщники, занятые в организации побега. Грабителям не хватило времени, чтобы добраться до сейфов, однако власти Медельина — столицы преступности в 80-х — уверены: речь идёт о профессионалах.
ДАНИЭЛЬ КИНТЕРО, мэр Медельина:Эта организованная преступная группировка готовилась к разбойному нападению в течение нескольких месяцев. Они думали, что живут в сериале «Бумажный дом», но нет, господа, это вам не Netflix! У нас лучшая полиция в Колумбии.
На месте или чуть позже благодаря развитой системе видеонаблюдения в городе было арестовано 11 человек. Чтобы донести недвусмысленное предупреждение, злоумышленников вместе с захваченным оружием, бронежилетами, пистолетами и пятью мотоциклами показали журналистам. Ещё 20 соучастников по-прежнему в бегах. Очевидное отличие от сериала Netflix: у грабителей не было главаря-Профессора, который всё предусмотрел. Таковы ограничения реальной жизни.
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