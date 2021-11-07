France 2 Оригинал

France 2: «тут вам не Netflix» — полиция Колумбии не позволила воплотить ограбление из сериала

Материал представлен в переводе ИноТВ
В колумбийском Медельине, который был в 80-е столицей преступности, полиция предотвратила попытку ограбить склад золота, сообщает France 2. Как подчеркнул мэр города, группа злоумышленников долго вынашивала план нападения, но перепутала реальность с популярным испанским сериалом «Бумажный дом».

Это произошло средь бела дня: перед складом золота появился вооружённый мужчина. Это не охранник, а грабитель. Дверь позади выбили его сообщники с помощью самосвала. Однако преступника заметил полицейский патруль, которого не видно на этой видеозаписи. Преступники — около 20 человек — открыли огонь из автоматов, как в знаменитом сериале, только это происходило по-настоящему.

На глазах у уличных зевак, которые снимают происходящее, появляется с десяток мотоциклов. Это другие сообщники, занятые в организации побега. Грабителям не хватило времени, чтобы добраться до сейфов, однако власти Медельина — столицы преступности в 80-х — уверены: речь идёт о профессионалах.
 
ДАНИЭЛЬ КИНТЕРО, мэр Медельина: Эта организованная преступная группировка готовилась к разбойному нападению в течение нескольких месяцев. Они думали, что живут в сериале «Бумажный дом», но нет, господа, это вам не Netflix! У нас лучшая полиция в Колумбии.
 
На месте или чуть позже благодаря развитой системе видеонаблюдения в городе было арестовано 11 человек. Чтобы донести недвусмысленное предупреждение, злоумышленников вместе с захваченным оружием, бронежилетами, пистолетами и пятью мотоциклами показали журналистам. Ещё 20 соучастников по-прежнему в бегах. Очевидное отличие от сериала Netflix: у грабителей не было главаря-Профессора, который всё предусмотрел. Таковы ограничения реальной жизни. 
 
Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 2 Франция Европа
теги
арест золото кинематограф Колумбия ограбление полиция преступление
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров