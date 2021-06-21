Insider: в Техасе во время звонка по Zoom к американке вломились вооружённые грабители

Жительница Техаса принимала участие в онлайн-конференции по Zoom, когда к ней в комнату вломились трое грабителей. Как передаёт Insider, один из злоумышленников приставил пистолет к голове потерпевшей и потребовал показать, где находятся ценные вещи. В ужасе наблюдавшие за происходящим участники звонка незамедлительно вызвали полицию.

Прямо во время конференции на онлайн-платформе Zoom в пятницу 18 июня в дом жительницы Сан-Антонио, штат Техас, ворвались грабители, сообщает Insider.

Инцидент произошёл днём, приблизительно в 14:50. Американка, чьё имя СМИ не называют, принимала участие в групповом звонке. В это время к ней в комнату вломилось три злоумышленника, в том числе несовершеннолетняя девушка. Один из грабителей, предположительно 19-летний Эдриан Гиллен, приставил пистолет к голове жительницы дома и потребовал показать, где находятся ценные вещи.

«Гиллен и его несовершеннолетняя сообщница начали обыскивать жильё потерпевшей и в итоге забрали многие её вещи», — заявило полицейское управление Сан-Антонио в своём посте на Facebook.

Участники конференции в Zoom, с ужасом наблюдавшие за происходящим, незамедлительно вызвали полицию.

Забрав награбленное, троица скрылась на белой Honda Accord, которую вёл один из налётчиков, 39-летний Джейми Тревино. Тем не менее сотрудники органов правопорядка сработали оперативно и сумели выследить и задержать трёх злоумышленников с вещами потерпевшей.

Как отмечают СМИ, Сан-Антонио — один из городов с самым высоким уровнем преступности по всей стране.