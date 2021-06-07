CNN: кровавые выходные — в США продолжает расти количество массовых вооружённых нападений

Прошедший уикенд в США вновь отметился несколькими случаями нападений с применением огнестрельного оружия, доведя их общее количество за этот год до 253. В разных частях страны были убиты не менее девяти человек, в том числе 14-летний подросток, и несколько десятков американцев получили ранения, сообщает CNN.

ЛОРА ДЖАРРЕТТ, ведущая CNN: В эти выходные на территории США вновь проливалась кровь. К настоящему моменту в этом году произошло 253 случаев массовой стрельбы.

В прошедшие выходные четыре человека были убиты и 25 получили ранения в семи массовых расстрелах в различных частях страны. В Новом Орлеане, Солт-Лейк-Сити, Индианаполисе, Фрутпорте (штат Мичиган), Сент-Луисе и в Северной Каролине.

Кроме того, в Чикаго были убиты пять человек и 40 получили ранения. В Миннесоте четырнадцатилетний подросток (Демарис Экдал. — ИноТВ) умер после того, как его застрелили на вечеринке по случаю окончания учёбы.

ТОМ УЭЙКФИЛД, сосед погибшего мальчика: Мы живём здесь 30 лет, и такого никогда раньше не случалось. Мне жаль нас и наших соседей. Это очень грустный день. Кто-то стрелял. Это необходимо прекратить.

КРИСТИН РОМАНС, ведущая CNN: В Майами, штат Флорида, произошла ещё одна стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек, а двое были ранены.

ФРЕДДИ РАМИРЕЗ, начальник полиции в округе Майами-Дейд: Случившееся лишь демонстрирует масштабы проблемы вооружённого насилия. Оно затрагивает не только членов сообщества, но и правоохранительные органы. Нам необходимо объединиться. Это кровопролитие должно остановиться. Происходящее чрезвычайно расстраивает. Каждые выходные происходит одно и тоже. И мы должны действовать сообща…

КРИСТИН РОМАНС: Тем временем в пятницу федеральный судья отменил многолетний запрет на покупку штурмового оружия. Он сравнил винтовку AR-15 со швейцарским ножом.

ФРЕД ГУТТЕНБЕРГ, отец жертвы стрельбы в Паркленде: Моя дочь на кладбище, простите, потому что нападавший использовал не швейцарский нож, а винтовку AR-15. Моя дочь была на третьем этаже. Если бы он применял швейцарский нож, моя дочь и большинство других детей и взрослых были бы всё ещё живы сегодня. И теперь нам говорят: «Это распространённое и обычное (оружие. — ИноТВ)». Нет, судья, ты несёшь пургу и проиграешь!

КРИСТИН РОМАНС: Это сравнение нашло живой отклик у многих семей, которые потеряли близких в результате вооружённого насилия.

ЛОРА ДЖАРРЕТТ: И можно понять почему: эти вещи совершенно не поддаются сравнению. Части этого законопроекта действовали с 1989 года, так что штат (Калифорния. — ИноТВ) жил с этим довольно давно.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.