MSNBC: судья в Калифорнии отменил давний запрет на штурмовое оружие, сравнив его со швейцарским ножом

Мы хотим начать с Калифорнии, где федеральный судья отменил запрет на штурмовое оружие, который действовал в этом штате в течение 32 лет. Судья Роберт Бенитес вынес вчера решение, что данный запрет противоречит Конституции. Он написал следующее, цитирую: «Как швейцарский армейский нож, популярная винтовка AR-15 — это идеальная комбинация, сочетающая в себе оружие для защиты дома и вооружение для защиты родины».



Это произошло на фоне того, как в стране всё чаще происходят случаи насилия с применением огнестрельного оружия. Всего лишь на прошлой неделе девять человек были убиты в результате стрельбы на сортировочной станции.



Статистика по насилию с применением огнестрельного оружия говорит о том, что по состоянию на прошлую неделю только в этом году в стране было зафиксировано как минимум 232 случая массовой стрельбы.



Калифорния — это не единственный штат, ослабляющий ограничения на оружие. Законодатели штата Техас как раз на этой неделе приняли законопроект, позволяющий техасцам носить короткоствольное оружие без каких-либо разрешений и тренингов.



Давайте пообщаемся с корреспондентом NBC в Лос-Анджелесе Гуадом Венегасом, который в курсе этих событий. Гуад, рада видеть вас этим вечером. Благодарим вас за участие в программе. Расскажите нам, как отреагировало руководство Калифорнии на это решение.



ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC: Добрый вечер. Губернатор Ньюсом немедленно выступил против этого решения. Как нам известно, ещё до того, как он стал губернатором, он в течение многих лет был ярым сторонником контроля за оружием.



Он сразу же опубликовал заявление, в котором говорилось, что это решение — «прямая угроза для общественной безопасности и для жизней невинных калифорнийцев, точка. Но тот факт, что данный судья сравнил AR-15 — военное оружие, используемое на поле боя, — со швейцарским армейским ножом, полностью подрывает доверие к этому решению и является пощёчиной для тех семей, которые потеряли близких из-за этого оружия».



Вдобавок он заявил, что его штат продолжит бороться против этого решения. Как вы уже упомянули, в Калифорнии запрет на штурмовое оружие действовал несколько десятилетий — с 1989 года. В течение многих лет они вносили в него всё новые и новые изменения, однако всё это пользовалось сильной поддержкой со стороны избирателей штата. И вот чуть более четырёх лет назад в Калифорнии было принято предложение, которое запрещало продавать и держать у себя оружие с магазинами большой ёмкости.



И это привело к иску и ко всему нынешнему юридическому процессу, поскольку группа, выступающая в защиту прав на оружие из Сан-Диего, захотела приобрести магазины большой ёмкости и использовать их в своём законном оружии, из-за чего последнее стало бы классифицироваться как штурмовые винтовки или штурмовое оружие. И вот таким образом начался весь этот судебный процесс.



Теперь тут заявляют, что они намерены продолжить борьбу, даже если придётся дойти до Верховного суда.



Расскажите нам об этом поподробнее. Ведь, как вы упомянули, губернатор Ньюсом заявил, что будет с этим бороться. Как будет выглядеть эта борьба?



ГУАД ВЕНЕГАС: А вот как. Судья дал штату Калифорния 30 дней на то, чтобы подать апелляцию, и мы уже слышали позицию генерального прокурора Калифорнии, который также высказался сразу после судебного решения.



Генеральный прокурор штата Роб Бонта заявил следующее: «Это решение некорректно в самой своей основе. Мы будем его обжаловать. В сферах закона, фактов и здравого смысла нет никаких разумных оснований для приравнивания штурмовых винтовок к швейцарским армейским ножам».



Так что, как я уже говорил, ожидается, что эта юридическая борьба продолжится в судебных инстанциях, после того как штат Калифорния подаст апелляцию.



Мы продолжим следить за этой темой. С нами на связи из Лос-Анджелеса был Гуад Венегас. Гуад, благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо.



Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.