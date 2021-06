Guardian: пандемия в США подхлестнула продажи оружия

Продажи оружия в Соединённых Штатах заметно увеличились после начала пандемии и продолжают неуклонно расти, пишет The Guardian. И хотя в распоряжении американцев уже имеется огромное количество стволов, статистика показывает, что ряды решивших вооружиться жителей США постоянно пополняются: примерно пятая часть всех нынешних покупателей приобретает огнестрельное оружие впервые, отмечается в статье.

Статистика показывает, что продажи оружия в США резко повысились ещё в первые месяцы после начала пандемии COVID-19 и с тех пор продолжают расти, сообщает The Guardian. При этом около 20% покупателей составлют те, кто приобретает его впервые — хотя на руках у американцев и так уже находится огромное количество стволов, отмечается в статье.



Подобные тенденции вызывают большую обеспокоенность у сторонников ужесточения контроля над оружием, особенно на фоне постоянно появляющихся сообщений о новых жертвах инцидентов с открытием огня в людных местах.



Как показал опрос общественного мнения, проведённый исследовательским центром Чикагского университета, сейчас около 39% американских семей имеют оружие. В то время как в 2016 году эта цифра составляла 32%, поясняется в статье. Заметно выросло и количество проверок биографических анкетных данных со стороны ФБР, связанных с продажей оружия.



Ещё одно исследование свидетельствует, что в прошлом году оружие приобрели около 17 млн человек, что составляет 6,5% от всего взрослого населения США. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 5,3%, сообщает The Guardian. При этом почти одна пятая часть тех, кто решил купить оружие в прошлом году, сделали это впервые, отмечается в статье.



По оценкам экспертов из специализированной группы The Trace, которая занимается отслеживанием данных по продаже оружия, только в январе этого года в США было продано около 2,3 млн стволов. При этом продажи в 2020 году подскочили на 64%, хотя при Трампе оставались почти на одном и том же уровне, пишет The Guardian.



Тем не менее, это ещё не такие большие цифры по сравнению с массой огнестрельного оружия, которое уже находится в распоряжении американцев — его общее количество сейчас оценивается примерно в 400 млн стволов, включая около 4 млн так называемых штурмовых винтовок типа AR-15, подчёркивается в статье.



«Американцы ведут гонку вооружений сами с собой», — заявил в этой связи Маркис Харрис-Доусон, представитель городского совета Лос-Анджелеса. По его выражению, после начала пандемии в США продавалось «столько же оружия, сколько и туалетной бумаги», говорится в статье.



На фоне роста продаж оружия и смягчения требований в этой сфере в ряде штатов, включая Техас, в СМИ появляются всё новые сообщения об инцидентах с открытием огня в людных местах. В частности, только за май этого года насчитывалось не менее 67 таких случаев, включая перестрелку в Майами в минувшее воскресенье, когда два человека погибли и ещё 20 получили ранения, напоминает The Guardian.



А в понедельник власти Техаса объявили о задержании мужчины, который подозревается в том, что планировал открыть стрельбу в гипермаркете Walmart. При обыске у него дома было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и различные материалы, которые, по словам официальных представителей властей, свидетельствуют о том, что он придерживался крайне радикальных взглядов.



Кроме того, по данным ФБР, количество убийств выросло на 25% в прошлом году. А за три первых месяца этого года увеличилось в среднем ещё 18% в 37 городах Соединённых Штатов, включая рост на 36% в Лос-Анджелесе и на 23% в Нью-Йорке, сообщается в статье.



Тем не менее, эксперты призывают аккуратнее относиться к попыткам напрямую увязать рост продаж оружия в США и увеличение инцидентов, связанных с примерением огнестрельного оружия. Важно учитывать не только общую статистику по продажам, но то, какое именно оружие используется для совершения различных преступлений, поскольку здесь тоже наблюдаются существенные изменения, подчеркнул в этой связи Ричард Розенфельд, криминолог из Университета Миссури.