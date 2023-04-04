France 3: рост цен на продовольствие заставляет французских фермеров отказываться от экологичных методов производства

Из-за роста цен на продовольствие во Франции спрос на экопродукты, выращенные естественным способом, резко снизился, вынуждая фермеров переходить на промышленные методы производства, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, отныне крупные поставщики отказываются закупать у фермеров дорогое сырьё, а последние оказываются не в состоянии обеспечивать прежний уровень качества продукции.

Они сделали выбор в пользу экопродукции, но сегодня эти двое скотозаводчиков вернулись к промышленным методам. Они вынуждены были сделать это из-за роста цен. Пять лет назад Лоран Гильеми из департамента Эр и Луара сделал ставку на экологически чистую свинину. Солома. Загоны на свежем воздухе для хорошего самочувствия свиней. Инвестиции в 300 тысяч евро. Но прошлым летом он одного за другим потерял четырёх клиентов — экологически чистые продукты стали слишком дороги.

ЛОРАН ГИЛЬЕМИ, заводчик свиней: Что самое ужасное в этой истории, так это то, что в ней никто не виноват. То есть потребители больше не могут покупать, из-за этого поставщики тоже не могут делать закупки, а мы не можем продавать. Тем не менее есть жертвы. Нам нужно как-то выкручиваться, искать решение, чтобы выжить.

Результат — 1400 свиней, которых кормили натуральными кормами в течение нескольких месяцев, покупателей на которых уже не находится. Скрепя сердце в феврале фермер перешёл на промышленный способ выращивания свиней с использованием этого гораздо более дешёвого корма.

ЛОРАН ГИЛЬЕМИ: 69 процентов стоимости выращивания свиньи приходится на импортный комбикорм. Натуральные корма стоят вдвое дороже, чем обычные. Смена корма позволяет нам снизить стоимость выращивания животных и попытаться найти возможность продать мясо. Это больше соответствует потребностям наших клиентов сегодня.

Надеясь найти новых покупателей, Лоран будет вынужден продать мясо своих свиней, несколько месяцев кормившихся натуральным кормом, по более низкой цене. В целом он оценивает свои убытки по меньшей мере в 600 тысяч евро.

Тот же шаг назад вынужден сделать Иоанн Пескерель. Он перешёл на производство экомолока десять лет назад. В сентябре он решил расширить своё производство, выкупив хозяйство соседа. Проблема в том, что экологически чистое молоко стало слишком дорогим, а компания Danone не готова подстраиваться.

ИОАНН ПЕСКЕРЕЛЬ, скотовод: Danonе дал понять, что сбыть всё экомолоко будет сложно, потому что такого молока уже слишком много. С другой стороны, спрос на обычное молоко, напротив, возрос. Поэтому они поддерживают мой проект, но только если я перейду на промышленные методы производства.

Комментарий Danone: «Мы были не в состоянии выкупить весь объём экомолока с этого нового производства, поскольку он превышал объёмы, о приобретении которых мы договаривались».

Таким образом, Иоанн будет продавать своё молоко на три цента за литр дешевле, чем при использовании натуральных методов производства. Он надеется выйти из кризиса, благодаря росту цен на молоко.

ИОАНН ПЕСКЕРЕЛЬ: Цены на промышленное молоко значительно выросли по сравнению с тем, какими они были несколько лет назад. Раньше я занимался экопроизводством, но коллегам, производившим обычное молоко, платили от 32 до 35 центов за литр. Сегодня им платят примерно 44—45 центов за литр. Заметный рост.

В прошлом году продажи экопродуктов упали на 7,4 процента. Из-за этого чуть более четырёх тысяч фермеров решили сдаться — часто с болью в сердце.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2023 года.