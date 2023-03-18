Berliner Zeitung: а как же санкции — в Польше обнаружили «огурцы Путина» и другие дешёвые овощи из России

На одном из рынков в пригороде Варшавы немецкие журналисты обнаружили дешёвые овощи из России, притом, что в самой Германии стоимость обычных огурцов достигает €3,29 за штуку. Однако, как пишет Berliner Zeitung, торговля российскими продуктами питания разрешена в рамках действующих экономических ограничений, поэтому польские импортёры с радостью покупают «огурцы Путина».

ЕС ввёл многочисленные санкции против России, однако на польских рынках всё равно появились дешёвые российские овощи. Как пишет Berliner Zeitung, несмотря на то что многие страны отказались от ведения бизнеса с Москвой, на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну огурцы и помидоры из России.

Как отмечает издание, на этом рынке на окраине Варшавы сложены ящики с фруктами и овощами со всего мира. Среди них быстро бросаются в глаза ящики с названиями на кириллице. На одном из них синими буквами написано «Горкунов». Быстрый поиск в интернете подтверждает, что это российская компания.

Огурцы стоят около €12 за 5 кг, что намного дешевле продуктов из ЕС, которые в последнее время становятся всë дороже. В последнее время цены на продукты питания в Германии резко выросли. По последним данным, стоимость огурцов в Гамбурге достигает €3,29 за штуку.

Как пишет издание, торговля российскими продуктами питания разрешена в рамках действующих экономических ограничений. В заявлении Европейского совета по этому поводу говорится: «Продукты, предназначенные в первую очередь для потребления, освобождаются от ограничений на экспорт и импорт». Из-за спецоперации на Украине многие европейские компании решили полностью прекратить деятельность в России, но для недорогих овощей польские импортёры решили сделать исключение.