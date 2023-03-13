Expressen: рост цен на продовольствие вынуждает шведов ездить за продуктами в Норвегию

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Канадский эксперт: скорее всего, за подрывом «Северного потока» стоят США, но им всё сойдёт с рук CGTN
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BFM TV: суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака BFM TV
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Daily Mail: «будь всем, кем можешь» — армия США ответит на острый кадровый кризис слоганом из 80-х Daily Mail
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Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок
Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок в общественных местах.
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Парламент Литвы и Сенат Чехии проголосовали против россиян на Олимпиаде в Париже
Сенат Чехии и парламент Литвы выступили против позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Тренер «Миннесоты» рассказал, как в клубе обращаются с хоккеистом Капризовым
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова.
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Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»
«Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
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ABC News: восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США
Восемь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в Соединённых Штатах, сообщает ABC News.
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Агент Барриоса рассказал о травме своего клиента
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о травме своего клиента, полученной в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
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«Рёнхап»: КНДР заявила, что запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
КНДР сообщила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.
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Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки
Журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение о том, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.
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Костя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
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В Ливии около 30 человек пропали без вести в результате ЧП с лодкой
Порядка 30 человек числятся пропавшими без вести после того, как на побережье Ливии перевернулась лодка с мигрантами. Об этом сообщила служба береговой охраны Италии.
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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Пари НН»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Пари Нижний Новгород».
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Наумов считает, что «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10 в сезоне-2022/23 РПЛ
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу железнодорожников в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0).
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Гвардиола прокомментировал скандальное поведение Уолкера в баре
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об инциденте с участием защитника команды Кайла Уолкера в ночном клубе.
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Детский омбудсмен сообщила о договорённости о вывозе из Сирии ещё 200 российских детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о договорённости с курдской стороной о возвращении из Сирии ещё 200 российских детей.
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Sky Sports: руководство «Интера» сообщило Индзаги, что не планирует его увольнять
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не рискует потерять свой пост в итальянском клубе.
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Источник: Конте может возглавить «Интер» или «Ювентус» летом
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может продолжить карьеру в Серии А.
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Премьер Грузии заявил, что страна заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство заслуживает статус кандидата в члены Евросоюза.
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Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о настрое на кубковый матч с «Зенитом»
Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил, что хочет обыграть петербургский «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.
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Рианчо: Промесу не хватило времени для адаптации в «Севилье»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему нападающий красно-белых Квинси Промес не смог проявить себя в «Севилье».
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Экс-разведчик США Риттер: США могут передать ВСУ оружие и разведданные для атак по Крыму
Соединённые Штаты могут передать Украине материалы, вооружение и данные разведки для планирования атак на Крым. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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Молодёжная сборная Франции по вольной борьбе полностью состоит из этнических чеченцев
Сборная Франции по вольной борьбе заявила на молодёжный чемпионат Европы (U23) шесть спортсменов.
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Глушаков высказался о судействе в матче «Ростов» — «Пари НН»
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков поделился мнением о судействе в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
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Дружинин заявил, что российские прыгуны в воду готовы выступить на Олимпиаде-2024
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что прыгуны в воду готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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Глава Минкульта Украины Ткаченко предложил обсудить переименование России с экспертами
Глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона предложил обсудить с экспертами идею переименования России в Московию.
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В МИД Никарагуа сообщили о приостановке дипотношений с Ватиканом
Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом, заявили в МИД латиноамериканского государства.
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Медина считает, что ЦСКА способен завершить сезон в тройке лучших в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина отреагировал на разгром «Крыльев Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
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Исмаилов: Яну нужно ехать на подготовку в Дагестан
Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова, отреагировал на поражение Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
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«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года
«Ференцварош» на своём поле потерпел поражение от «Академии Пушкаша» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии.
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Премьер Грузии: Киев вернул Саакашвили на родину для включения в военные действия
Украина специально отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и её включения в военные действия, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».
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«Ростов» приблизился к рекорду РПЛ по заработанным пенальти
«Ростов» получил пенальти в матче с «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.
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Смородская: больно видеть «Локомотив» в зоне вылета
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.
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В Москву доставили 56 российских детей из лагерей беженцев в Сирии
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова привезла в Москву 56 российских детей из сирийских лагерей беженцев. Об этом RT сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
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Туктамышева сменила образ
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала новые фотографии.
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Колосков заявил, что ему понравилась игра «Крыльев» в матче с ЦСКА
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что самарские «Крылья Советов» провели хорошую игру против московского ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии, три человека погибли
Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии, три человека погибли, заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
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Власти Грузии пообещали не допустить «второго фронта» для Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.
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Хрюнов — о возможном бое Загитовой: я думаю, скоро вернёмся к переговорам
Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал возобновление боксёрских тренировок фигуристки Алины Загитовой.
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Мостовой считает, что интрига в РПЛ ещё есть
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.
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Пригожин заявил о тяжёлой обстановке в Артёмовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об очень тяжёлой обстановке в Артёмовске.
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Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН»
Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поразил ворота «Ростова» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба.
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Жители Болгарии вышли на митинг за нейтралитет Софии в конфликте на Украине
В Болгарии местные жители вышли на митинги, требуя нейтральной позиции властей страны в конфликте на Украине.
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Винер заявила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему турниров
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о переходе вида спорта на клубную систему.
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«Ростов» вырвал победу у «Пари НН» благодаря пенальти в компенсированное время
«Ростов» вырвал победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.
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Немецкий политик Триттин заявил, что помощь Украине создаст проблемы для демократов США
Республиканская партия США будет использовать тему помощи Украине для дискредитации представителей Демократической партии. Об этом спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зелёные» в бундестаге Юрген Триттин.
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Энберт объяснил, почему не примет участия в турнире шоу-программ
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт объяснил, почему не выступит в турнире шоу-программ.
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Лукашенко проведёт переговоры с Раиси 13 марта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт 13 марта переговоры с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Тегеране.
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«Монако» проиграл дома «Реймсу» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение дома от «Реймса» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Пономарёв назвал «Крылья Советов» цирковой командой
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру армейцев в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).
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Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский отреагировал на победу нижегородского «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».
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Воспитанник «Барсы» Баньяк рассказал о переходе в «Пари НН»
Воспитанник испанской «Барселоны» камерунский защитник Франк Баньяк прокомментировал переход в «Пари Нижний Новгород».