Expressen: рост цен на продовольствие вынуждает шведов ездить за продуктами в Норвегию

Из-за инфляции шведы стали покупать продукты питания в приграничных с Норвегией магазинах, сообщает Expressen. До недавних пор такие поездки шли в обратном направлении — из Норвегии в Швецию. По данным издания, рост цен на еду в соседнем от Швеции скандинавском государстве в два раза ниже.

Последние десятилетия норвежцы приезжали в приграничные районы Швеции, чтобы купить продукты питания по более дешёвым ценам. Однако теперь поток покупателей еды идёт в обратном направлении, передаёт Expressen.

В то время как цены на продовольствие в Швеции выросли на 21% в период с июля 2021 года по январь 2023 года, соответствующий показатель в Норвегии составляет лишь 9%. Как сообщает шведский таблоид, фрукты и овощи стали стоить дешевле на норвежской стороне. Так, в приграничном продуктовом магазине Андерса Фьельстада в городе Орье их продажи увеличились на 14% в течение первых месяцев года. По словам владельца магазина, именно шведские покупатели повлияли на такой рост.

Первый заместитель управляющего шведским Центробанком Анна Бреман заявила, что инфляция больнее всего бьёт по семьям с детьми, если сравнивать со среднем ростом цен по стране: 17% против 12%. «И это действительно тяжело», — цитирует слова банкира Expressen.