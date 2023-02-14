TN: как никогда раньше — в Швеции с нового года стали чаще воровать мясо из магазинов

В Швеции с начала года резко участились кражи мяса в продуктовых магазинах профессиональными ворами, сообщает Tidningen Näringslivet. Профессиональные преступники всё чаще перепродают украденную дорогостоящую мясную продукцию в рестораны. По данным издания, от воровства страдают не только торговые сети, но и общепиты, частные лица и, в конечном счёте, местные фермеры.

По словам руководителя шведской ассоциации розничных торговцев Пера Бигдесона, кражи мяса из продовольственных магазинов в скандинавской стране резко увеличились за последние шесть месяцев, и особенно — с начала года. По данным эксперта, чаще всего такие кражи совершаются профессиональными ворами с целью дальнейшего сбыта. Как сообщается, воры перепродают украденную дорогостоящую мясную продукцию в рестораны, которые зачастую охотно её покупают, и тем самым наносят ущерб конкуренции, отмечает Tidningen Näringslivet.

Чтобы сократить число краж, ассоциация рекомендует торговым сетям хранить мясо на складах, а не в торговых залах. Также отмечается, что недобросовестные покупатели порой платят за один вид мяса, а с прилавка берут более дорогую продукцию. В некоторых небольших магазинах за год воруют филе говядины примерно на 100 тыс. шведских крон (700 тыс. руб. — ИноТВ.). В то же время сотрудники замечают пропажи не сразу. Тем не менее в таких масштабах полки магазинов ещё не опустошались. По мнению Бигдесона, если так будет продолжаться, в конечном итоге это плохо скажется на сельском хозяйстве и фермерстве, пишет автор статьи.

Хотя Шведская ассоциация розничных торговцев рекомендует сотрудникам магазинов в случае обнаружения краж мяса заявлять об этом в полицию, многие этого не делают, поскольку знают, что такие преступления не в приоритете у правоохранительных органов. Большие магазины в крупных городах наиболее уязвимы от воровства мяса, а также торговые сети, расположенные рядом с хорошим транспортным сообщением, потому что воры хотят поскорее скрыться с места преступления, резюмирует Tidningen Näringslivet.