DT: тысячи фермеров в Словении протестуют против «зелёных» законов ЕС

Около пяти тысяч словенских фермеров проехали на тракторах через города и посёлки страны в знак протеста против «зелёных» законов ЕС, пишет The Daily Telegraph. Глава Профсоюза словенских фермеров Антон Медвед дал правительству десять дней, чтобы встретиться с фермерами, в противном случае они активизируют протесты.

В Словении тысячи фермеров вышли на протесты против «зелёных» законов ЕС, обвинив правительство страны в том, что там принесли их «в жертву экологическим экспериментам», сообщает The Daily Telegraph.

Организаторы предупредили правительство, что будут расширять протесты, если там не согласятся встретиться с фермерами. «Мы ждём, что они примут нас в течение десяти дней. Если нет, мы активизируем наши действия», — заявил глава Профсоюза словенских фермеров Антон Медвед.

По словам Медведа, «зелёная местность и национальное процветание — результат работы фермеров», и профсоюз не позволит всё это «уничтожить».

Около пяти тыс. словенских фермеров проехали на тракторах через почти два десятка городов и посёлков. Издание сравнивает эти протесты с масштабными акциями фермеров в Нидерландах, которые начались после того, как правительство страны сообщило о введении более жёстких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду.

Словенские фермеры настаивают на сокращении количества охраняемых ЕС территорий в рамках сети Natura 2000, направленной на обеспечение сохранения и благоприятного статуса исчезающих местообитаний и видов по всей Европе. В Словении насчитывается 355 охраняемых объектов, которые занимают более трети территории страны.

Они также протестуют против решения суда, ограничивающего использование пестицидов в водоохранной зоне вокруг столицы Любляны, а также против увеличения численности волков и медведей на юго-западе страны, которые угрожают животноводству.

В Нидерландах фермеры выступают против планов по сокращению поголовья скота, скупке и закрытию ферм вблизи территорий Natura 2000 для сокращения выбросов азота и достижения климатических целей ЕС. В марте «Движение фермеров и граждан» одержала убедительную победу на региональных выборах и стало крупнейшей партией во всех 12 провинциях Нидерландов.

Как отмечает The Daily Telegraph, победа партии оказала давление на правящее коалиционное правительство Нидерландов, состоящее из четырех партий, и поставила вопрос о том, сможет ли оно продержаться до конца года.