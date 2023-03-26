TV5 Monde: во Франции демонстрация против водохранилища закончилась беспорядками

В Сент-Солин экоактивисты вышли на массовый протест против строительства огромного водохранилища, которое может разрушить сельское хозяйство во Франции, передаёт TV5 Monde. Демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией, в результате чего трое человек оказались в реанимации.

Жандармы на квадроциклах разъезжают в открытом поле, уклоняясь от выстрелов из травматического оружия. Как в октябре прошлого года, кукурузные поля Пуату стали полем битвы.

Столкновения начались после 13 часов дня. Стражи правопорядка — 3500 человек — заявили, что оборонялись от враждебно настроенной толпы, которая применяла пиротехнику и коктейли Молотова. Со своей стороны экоактивисты утверждают, что как только они оказались рядом с местом, где строят мегаводохранилище, их встретили слезоточивым газом.

ЭКОАТИВИСТКА: Число полицейских, которых привлекли для защиты полиэтиленового тента и кусочка земли, впечатляет. Было бы хорошо защищать таким образом множество других вещей, но не в этом случае.

По данным префектуры, с вечера пятницы собралось 6 тысяч протестующих, по подсчётам организаторов — 30 тысяч. Они прошли по полю в городе Сент-Солин в знак протеста против строящегося водохранилища. Некоторые сельхозработники полагают, что такой проект — единственный способ борьбы с изменениями климата и засухой. Его противники, напротив, видят в нём экологическое преступление.

ВЕРОНИКА МАРШЁССО, генеральный секретарь конфедерации фермеров: Нужно, чтобы преимуществами водохранилища пользовались все и чтобы его через несколько лет не захватили агропромышленные комплексы.

КЛЕМАНС ГУТТЕ, депутат «Непокорённой Франции»: Я не хочу, чтобы через несколько десятилетий мы проснулись и подумали: блин, это и правда была большая ошибка. Мы осушили грунтовые воды, воды больше нет, нет сельского хозяйства, нам нечем питаться. Именно поэтому мы сегодня вышли протестовать: ради будущего.

Спустя два часа столкновений, за которыми большинство демонстрантов наблюдало издалека, к 15 часам обстановка стабилизировалась. Находившиеся на месте журналисты сообщили о множестве раненых. По информации организаторов демонстрации, трое из пострадавших находятся в реанимации. Полицию обвиняют в том, что она задержала приезд скорой помощи.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен осудил жестокие и, по его словам, «чудовищные» насильственные действия в отношении жандармов.