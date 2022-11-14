Politico: президентом Словении стала бывший адвокат Меланьи Трамп

13:38 Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили новую атаку ВСУ Вооружённые силы России отразили новую атаку украинских войск (ВСУ) на Краснолиманском направлении, противник потерял до 90 военных и иностранных боевиков убитыми и ранеными.

13:32 Жулин: Коляде уже никто не поможет Тренер Александр Жулин высказался о неудачах фигуриста Михаила Коляды после четвёртого этапа Гран-при России в Москве.

13:31 Мальцев: в КХЛ предлагали зарплату в 50 млн рублей Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

13:28 Вайцеховская: Туктамышева не победит Акатьеву и Петросян при их чистом катании Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

13:25 Metaratings: «Зенит» может получить более $300 тысяч за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022 Санкт-петербургский «Зенит» может получить более $300 тыс. за участие защитника Деяна Ловрена и нападающего Сердара Азмуна в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

13:24 Кремль: у Путина пока нет планов контактировать с Макроном Между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном давно не было существенных переговоров, пока контактов не планируется, сообщил пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.

13:21 Песков назвал в корне неверными слова Сунака о позиции России по вопросу продовольствия Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, обвинившего Россию в превращении продовольствия в оружие, в корне неверны.

13:20 Михеева резко ответила на критику Загитовой за роль ведущей «Ледникового периода» Телеведущая Алла Михеева заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.

13:17 Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что в Анкаре проводятся переговоры делегаций России и США.

13:09 Радимов: ЧМ-2026 пройдёт в США, поэтому сборную России постараются не пустить Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предположил, когда сборную России вернут на международные турниры.

13:08 Лавров сообщил, что ведётся работа над итоговой декларацией G20 Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который рассказал, что в настоящее время ведётся работа над итоговой декларацией саммита G20.

13:05 Очевидица рассказала подробности взрыва в Стамбуле Жительница Казани, которая находилась на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле в момент взрыва, произошедшего 13 ноября, рассказала подробности случившегося.

13:04 Кузнецов рассказал, почему решил не возвращаться в Россию летом Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил летом остаться в США.

13:01 Надаль — о поражении от Фритца на Итоговом турнире ATP: я не мог справиться с его силой Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему потерпел поражение от американца Тейлора Фритца на старте Итогового турнира ATP.

13:00 Автоэксперт Кадаков прокомментировал идею ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой снизить разрешённую скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч.

12:58 Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб давно следил за Михаилом Галактионовым.

12:57 Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о желании поговорить с Путиным лицом к лицу Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу». Об этом пишет РИА Новости.

12:57 Sky Sports: в «Манчестер Юнайтед» готовятся разорвать контракт с Роналду В «Манчестер Юнайтед» планируют расторгнуть контракт с нападающим команды Криштиану Роналду.

12:55 Сенатор Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20 Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал предложение Киева исключить Россию из G20.

12:55 Financial Times: страны Запада не смогут добиться антироссийского заявления по итогам G20 Заявление, которое страны G20 сделают по итогам саммита в Индонезии, не будет содержать жёстких осуждений Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

12:55 Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской НПО Open Press Российская Генеральная прокуратура признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России.

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12:49 Сычевой признался, что не поверил своему вызову в сборную России Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём вызове в сборную России на матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

12:49 Замглавы МИД Грушко: Россия не приемлет предварительных условий по Украине Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявления о том, что для начала переговоров по Украине необходим вывод российских войск.

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12:39 Лавров лично опроверг сообщения о своей госпитализации в Индонезии Глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.

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12:30 Зеленский прибыл в Херсон Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.

12:30 КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом» Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о повестке на предстоящее заседание комитета.

12:25 Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации Лаврова в Индонезии Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Индонезии.

12:25 Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми Агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

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12:21 Sport24: российский вратарь Хайкин может перейти в «Эвертон» Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в «Эвертоне».

12:19 Истомин: российский биатлон крайне медленно прогрессирует Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.

12:18 Детский омбудсмен Львова-Белова предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова считает недостаточными ограничения в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), введённые в ПДД в октябре 2022 года. Омбудсмен призывает снизить разрешённую скорость передвижения на таких средствах до 20 км/ч.

12:14 El Nacional: ПСЖ предлагает Кроосу €125 млн за три года контракта Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

12:10 МВД Турции: Анкара знает место координации атаки в Стамбуле и отвергает соболезнования США Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает, откуда координировался теракт в центре Стамбула, и не принимает соболезнования, выраженные Соединёнными Штатами.

12:07 Депутат Морозов назвал план премьера Британии Сунака о России пропагандой Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал план о снижении влияния России на глобальную экономику, который предложил в своей статье для The Telegraph британский премьер-министр Риши Сунак.

12:05 Боррель: Евросоюз не имеет данных о поставках иранских ракет в Россию Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет в Россию.

12:05 СЭ: «Краснодар» продлил контракт с Сафоновым перед стартом сезона «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым перед стартом сезона-2022/23.

12:01 Песков заявил, что поездка Рогозина в Донбасс не требует согласования Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поездка бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донбасс не требует согласования с Кремлём.

11:52 Авербух подвёл итоги московского этапа Гран-при России Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил выступления танцоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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11:38 Личка прокомментировал мнение о том, что «Оренбург» связан с «Зенитом» Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на информацию о том, что «Зенит» участвует в селекции клуба.