«Американцы это смотреть не будут»: ведущие Fox News раскритиковали новый фильм Голливуда, пропагандирующий экотерроризм

Голливуд снял новый фильм под названием «Как взорвать трубопровод», который подталкивает активистов по борьбе с изменением климата к диверсии на нефтепроводе в Техасе. «Климатическое безумие вышло на новый уровень», — отмечают телеведущие Fox News. Они уверены, что подобный экотерроризм не может найти отклик у нормального зрителя.

Климатическое безумие вышло на новый уровень. Снят новый фильм под названием «Как взорвать трубопровод». Да, вы верно угадали, он подталкивает активистов по борьбе с изменением климата к диверсии на нефтепроводе в Техасе, чтобы положить конец этому зловещему производству топлива. Посмотрите на это.

ЖЕНЩИНА (фрагмент из фильма «Как взорвать трубопровод»): Они заявили, что это было насилие. Вандализм. Но это было оправданно.

Но даже если вас не особо интересует голливудская пропаганда левого толка, вам, возможно, всё-таки придётся столкнуться с левой климатической истерией. Исследователи из Дартмута винят изменение климата в… внимание, увеличении числа хоум-ранов в бейсболе! Да, я это сказал!

И если этого достаточно, чтобы вам захотелось выпить, тогда простите, но есть вероятность, что будет сложнее найти свою любимую бутылку алкоголя в мини-формате. Климатические крестоносцы настаивают на их запрете, а также на запрете пластиковых столовых приборов для еды навынос.

Да, это глупо. Но это ещё и опасно. Джоуи, я хочу к тебе обратиться по этой теме. Они говорят об этом в фильме. Я посмотрел трейлер и небольшие отрывки. Там идёт речь о создании импровизированных взрывных устройств. Ты как бывший взрывотехник можешь захотеть как-то это прокомментировать.

СОВЕДУЩИЙ: Да, это гораздо проще, чем кажется. Поэтому мне смешно, когда говорят, что запрет оружия прекратит массовые расстрелы. Но перейдём от этого. То, что Голливуд сейчас делает открыто, было и раньше, но не столь очевидно. Но можно посмотреть, что пользуется популярностью в кинотеатрах. Вы думаете, это станет хитом, каким был «Лучший стрелок»? Станет ли это хитом, как «Кавалерия»? Как «Уцелевший», как «Снайпер»? Как «Повелитель бури»?





Когда мы производим фильмы, которые показывают настоящий героизм бескорыстного человека, американцы откликаются на это, им это нравится. Может, Голливуд хочет обанкротиться, не знаю. Они стали такими праведными в своих призывах, что уже не понимают, каким бизнесом занимаются. Ну ладно. Снимайте фильмы о взрыве трубопроводов — их никто не будет смотреть.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2023 года.