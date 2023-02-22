Der Spiegel: протестные движения в Саксонии становятся всё более радикальными

Независимо от того, идёт ли речь о коронавирусе или о беженцах, протестные движения становятся всё более радикальными, предостерегает глава ведомства по охране конституции в Саксонии Дирк-Мартин Кристиан. По его словам, правые экстремисты хватаются за любые проблемы, обладающие протестным потенциалом, и намеренно их драматизируют, и сейчас они находят всё большее подспорье в климатическом движении, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Ведомство по охране конституции Саксонии отмечает радикализацию протестных движений, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Как протесты против коронавируса, так и протесты против беженцев привели к растворению границ в средней части общества. Правые экстремисты пропагандируют проблемы и таким образом находят связь в центре среднего класса», — заявил глава земельного ведомства по защите конституции в Саксонии Дирк-Мартин Кристиан. По его словам, люди из средних слоёв общества не выступают против экстремистских позиций и не возражают против проведения демонстраций вместе с правыми экстремистами. «Середина общества становится хрупкой», — предостерегает он.

В Саксонии всё ещё «существует латентная протестная среда», отметил Кристиан. По его словам, в последнее время люди выходили на улицы из-за боевых действий на Украине и цен на энергоносители. Однако, по его словам, протесты не достигли тех масштабов, которые сыграли свою роль во время пандемии коронавируса или кризиса беженцев в 2015 году. «Зима гнева» до сих пор не наступила. Но это не значит, что протестный потенциал исчез», — предостерегает глава ведомства по охране конституции. В зависимости от того, какая тема сыграет роль первоначальной искры, протесты могут вспыхнуть в любой момент.

«Мы имеем дело с людьми, которые реагируют на темы, потенциально способные вызвать возмущение. Отчасти это те же люди, которые раньше выходили на улицы против беженцев. Теперь темой для них стала, например, светофорная коалиция в федеральном правительстве. Проблемы произвольно взаимозаменяемы, они просто должны зацепить вас в вашей личной жизни», — поясняет Кристиан. По его словам, протестная среда по-прежнему существует и может активизироваться в любой момент. «Вот почему нельзя давать отбой. Многие люди сохраняют своё протестное сознание», — призывает он.

По словам Кристиана, правый экстремизм остаётся самой большой опасностью для демократии — в том числе и в Саксонии. Правые экстремисты стремятся к созданию «нетронутой этнической общины» в отдалённых районах и таким образом хотят избежать «многокультурной жизни» в больших городах. Такие попытки производятся по всей стране, в Саксонии они особенно заметны в районе Лейснига (Центральная Саксония). «Население считает их порядочными людьми, трудолюбивыми молодыми людьми с детьми. Так правые экстремисты получают признание. Но если большинство не отграничивается, экстремистам легко вести свою игру. Однажды созревшее яблоко упадёт с дерева», — описал ситуацию глава саксонского ведомства по охране конституции.

По словам Кристиана, радикализация не ограничивается «правыми» и также всё активнее проявляется в климатическом движении. «Среди климатических активистов мы замечаем определённую отстранённость от левых экстремистских позиций. Существуют формы действий вплоть до серьёзных уголовных преступлений, которые не отвергаются или отвергаются лишь наполовину частью климатического движения, — отметил Кристиан. — Левые экстремисты пытаются использовать такие движения, как Ende Gelände или Fridays for Future, в своих антиконституционных целях и для привлечения новых последователей». При этом движение очень неоднородно и не является экстремистским в целом, подчёркивает Der Spiegel. Однако экстремисты считают тему климата обладающей большим протестным потенциалом.

«Довольно много людей сомневаются в демократии и нашей системе, особенно молодёжь. Существует глубокое недоверие к классическим СМИ», — продолжает глава саксонского ведомства по охране конституции. Всё больше людей предпочитают получать информацию только через социальные сети. «Это опасность. Потому что в социальных сетях формирование мнений также организовано», — предупреждает Кристиан. Также он рассказал о «цифровом экстремизме». По его словам, вербальная радикализация в обществе будет продолжаться, особенно через эти каналы.

«Если наша политическая система проявляет очевидные слабости, это немедленно переносится в социальные сети и драматизируется. Цифровизация дала толчок экстремистским устремлениям. Нет ощущения, что это можно остановить и вернуть джинна в бутылку», — рассказал Кристиан. По его словам, социальные сети представляют собой проблему, если использовать их некритично. «Они меняют наше представление о людях, способ взаимодействия друг с другом, а также политическое мышление», — цитирует слова главы ведомства по охране конституции в Саксонии немецкий журнал Der Spiegel.