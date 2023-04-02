Der Spiegel: в Германии всё чаще штрафуют климатических активистов

23:27
Интерфакс: девушка задержана в Петербурге по делу об убийстве Владлена Татарского
В Санкт-Петербурге после взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержана девушка, её подозревают в причастности к убийству, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
23:11
Ротенберг — о поражении от ЦСКА: будем исправлять ошибки
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от московского ЦСКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:07
The Telegraph: в ВСУ сообщили о потерях среди пилотов, которые могли бы освоить F-16
В украинской армии сообщили о потерях среди пилотов, которые могли бы освоить полёты на истребителях F-16 в случае их передачи ВСУ.
23:05
ВВС Израиля сообщили, что сбили неопознанный летательный аппарат
Израильская авиация сбила неопознанный летающий аппарат, который, по предварительным данным, вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии.
22:53
Глава ДНР Пушилин: Татарского хотели представить к награде «За освобождение Мариуполя»
Власти Донецкой Народной Республики оформляли документы, чтобы представить Владлена Татарского к награде — медали «За освобождение Мариуполя». Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
22:48
Медведев — о победе на турнире в Майами: старался показать, что мне было непросто
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
22:47
УПЦ: один из глумившихся над певчей Киевской лавры госпитализирован без признаков жизни
Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, после этого госпитализировали без признаков жизни.
22:41
Vesti.ua: в Тернополе гражданин США взорвал гранату в кафе
Гражданин США взорвал гранату в кафе в украинском Тернополе, сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
22:38
Шайба Тарасенко и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вашингтон»
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:37
ЦПВС: израильские F-15 нанесли авиаудар по объектам в сирийской провинции Хомс
Израильские истребители F-15 из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар по объектам в провинции Хомс в Сирии. Ранены четверо сирийских военнослужащих.
22:25
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт худший сценарий из-за нарастания внешнего давления
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Украина движется по худшему сценарию из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.
22:18
Ведущий вечера военкора Владлена Татарского госпитализирован после взрыва в Петербурге
Егор, ведущий творческого вечера военкора Владлена Татарского, во время которого произошёл взрыв, госпитализирован. Как рассказал RT общественный деятель Александр Колос, мужчина вручил блогеру статуэтку, которую принесла женщина из зала.
22:15
«Челси» объявил об уходе Поттера с поста главного тренера
Руководство «Челси» приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.
22:11
Захарова: Киев грозит журналистам из России расправой, а международные структуры молчат
Журналисты из России подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова после гибели военного корреспондента Владлена Татарского.
22:09
Омбудсмен Москалькова: теракт в Петербурге не должен остаться безнаказанным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что теракт в Санкт-Петербурге не должен остаться безнаказанным.
22:07
Карпин: Лангович и Чернов на тренировках «Ростова» никогда не забивают
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».
22:03
Депутат Власов рассказал, что мог быть на встрече с военкором Татарским в Петербурге
Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о погибшем при взрыве в Санкт-Петербурге военкоре Владлене Татарском, а также о том, что мог присутствовать на сегодняшнем мероприятии в кафе.
21:55
Главе СК Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства военкора Владлена Татарского
Центральный аппарат СК России взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
21:54
Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем овертайме
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над СКА в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:50
Медведев выиграл четвёртый турнир ATP в 2023 году
Россиянин Даниил Медведев в финале представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами (США) нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии.
21:49
Наблюдатели: экс-глава Минэкономразвития побеждает на президентских выборах в Черногории
Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента с 60% голосов, его оппонент, действующий глава государства Мило Джуканович, имеет около 40% поддержки.
21:48
Медведев обыграл Синнера и стал чемпионом теннисного «Мастерса» в Майами
Россиянин Даниил Медведев одержал победу на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами (США).
21:38
МИД России: военкор Владлен Татарский вызывал ненависть у киевского режима
Погибший при взрыве в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца. Об этом заявили в МИД России.
21:37
Панарин — второй игрок в истории «Рейнджерс», сделавший 60 и более передач в трёх сезонах
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
21:30
Минздрав: шесть раненных при взрыве в Петербурге находятся в тяжёлом состоянии
Минздрав России сообщил, что после взрыва в Петербурге 24 пострадавших доставлены в медучреждения, шесть из них в тяжёлом состоянии, у 18 — травмы средней и лёгкой степени тяжести.
21:27
Офицер Кроуфорд: парад с захваченным Challenger в Москве был бы ударом по Лондону
Подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что захват ВС России британского танка Challenger на Украине и демонстрация его во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации Великобритании.
21:25
Глава комиссии спортсменов Чехии покинул свой пост после поддержки россиян
Глава комиссии спортсменов Чехии Давид Свобода объявил об уходе со своего поста.
21:23
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
21:17
ЦСКА обыграл СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада КХЛ
ЦСКА нанёс поражение СКА в овертайме в первом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:16
Быстров: Комличенко научился обманывать не только судей, но и VAR
Экс‑футболист сборной России Владимир Быстров высказался о матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Торпедо».
21:14
Голевая передача Кокорина помогла «Арису» обыграть «Аполлон» в матче чемпионата Кипра
«Арис» в гостях нанёс поражение «Аполлону» в матче 29-го тура чемпионата Кипра по футболу.
21:13
«Общественное»: сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком на Украине
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком.
21:06
Один из спарринг-партнёров Мохаммеда Али Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни
Стало известно, что ушёл из жизни чемпион СССР по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий.
21:05
Глава СЖР Соловьёв: киевский режим давно объявил охоту на военкоров
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, комментируя гибель военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, заявил, что киевский режим давно объявил охоту на военкоров, а «взрывчатка — это стиль ВСУ».
21:04
Канчельскис: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотиве».
21:02
В Тверской области нашли тело мальчика, который пропал 31 марта
В Тверской области в недостроенном частном доме нашли тело десятилетнего мальчика, который пропал 31 марта.
20:54
«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» в матче РПЛ
«Ростов» на своём поле нанёс поражение московскому «Торпедо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
20:52
Посол России в Минске: ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства
Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов в эфире канала СТВ.
20:49
СКА и ЦСКА проводят самый длинный овертайм в Кубке Гагарина в сезоне-2022/23
Санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА встречаются в рамках первого матча 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:46
Прокуратура проводит проверку после взрыва в Петербурге
Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку после взрыва в кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
20:42
Бушманов — о травме Промеса: повреждение может быть из-за перенапряжения
Трёхкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Евгений Бушманов назвал возможную причину травмы полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
20:41
Зайнутдинов раскрыл секрет победы ЦСКА над «Факелом»
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу над «Факелом» в матче 21-го тура чемпионата России.
20:39
Пентагон отправил в космос десять спутников ракетой Falcon 9
Компания SpaceX доставила на орбиту первые десять спутников слежения за баллистическими пусками для нужд Пентагона.
20:37
Губернатор Петербурга Беглов сообщил, что число пострадавших при взрыве в кафе достигло 25
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге достигло 25, сообщил губернатор города Александр Беглов.
20:28
Кузьмичёв считает, что Мозес должен стать лидером атаки «Спартака» в отсутствие Промеса
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на травму нападающего красно-белых Квинси Промеса.
20:24
«Манчестер Юнайтед» пропустил два мяча и уступил «Ньюкаслу» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
20:23
МЧС: работа на шахте «Обуховская», где произошло задымление, восстановлена
Работа шахты «Обуховская» в Ростовской области, откуда из-за задымления эвакуировали шахтёров, восстановлена.
20:18
Следственный комитет: 19 человек получили ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Число людей, получивших ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, достигло 19. Об этом сообщает Следственный комитет России.
20:11
СК возбудил дело об убийстве после гибели Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
20:10
Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Страсбур» в матче Лиги 1
«Монако» на своём поле нанёс поражение «Страсбуру» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.