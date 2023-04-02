Der Spiegel: в Германии всё чаще штрафуют климатических активистов

Приклеивающие себя к проезжей части климатические активисты всё чаще сталкиваются с компенсационными штрафами, пишет Der Spiegel. При этом размер штрафов может сильно различаться в зависимости от региона: сейчас немецкая полиция призывает унифицировать систему для всей Германии.

Немецкая полиция всё чаще выписывает климатическим активистам из организации «Последнее поколение» денежные компенсационные штрафы, пишет Der Spiegel. Отмечается, что чаще всего штрафы выписываются в тех случаях, когда активисты приклеивают себя к проезжей части, вынуждая сотрудников полиции оттаскивать их в сторону.

При этом размер штрафов сильно различается в зависимости от региона, отмечает Der Spiegel. К примеру, в Гамбурге 74 активиста выплатили компенсации общей суммой примерно €37 тыс., то есть около €500 на человека. В Баден-Вюртемберге общее число нарушителей составило 63 человека, которые в сумме заплатили €7200.

Сообщается, что профсоюз немецких полицейских потребовал унифицировать процесс штрафов климатических активистов на федеральном уровне. Как пишет Der Spiegel, председатель профсоюза Йохен Копелке потребовал ввести единый штраф для всех регионов. По мнению Копелке, такие меры помогут снизить число инцидентов с приклеиванием к проезжей части и прочим объектам.

Согласно данным статистики на 24 января 2023 года, активисты «Последнего поколения» осуществили в Германии 1250 блокирований дорожного движения, пишет Der Spiegel. В 1200 случаях активисты были доставлены в полицейские участки.