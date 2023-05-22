BFM TV: западные санкции неэффективны — экономика России выдерживает удар

На саммите «Большой семёрки» мировые лидеры договорились о новом пакете санкций против России, однако, как показывают данные ВВП, они не смогут нанести её экономике существенного вреда, передаёт BFM TV. Для давления на Кремль необходимо объединить усилия с Латинской Америкой, Индией и Китаем, которые наряду со странами постсоветского пространства помогают России обходить торговые ограничения.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН, ведущая BFM TV: На этом саммите уже приняли решение о введении множества санкций против России — в торговле алмазами в частности. Мы не будет перечислять все. Конечно, хотелось бы узнать, сколько пакетов антироссийских санкций уже приняли?

ГИЙОМ ПОЛЬ, экономический обозреватель BFM TV: Этот — одиннадцатый. Одиннадцатый за год. Одиннадцатый пакет санкций, принятых в попытке оказать давление на российскую экономику и на Владимира Путина. Стоит сказать, Паскаль, что пока они не слишком эффективны, потому что, если взглянуть на статистику, опубликованную пару дней назад, посмотрите — несмотря на всё, что пришлось выдержать, ВВП России в 2022 году сократился всего лишь на 2 с небольшим процента. Есть ещё и данные, опубликованные позавчера: в первом квартале 2023 года — ниже на 1,9 процента. Так что да, рецессия есть — российская экономика всё же страдает, — но это не катастрофа, не Ватерлоо, если можно применить это выражение.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Почему она всё ещё может противостоять санкциям?

ГИЙОМ ПОЛЬ: Хороший вопрос, потому что они очень жёсткие: так, Европа вот уже несколько месяцев не покупает ни нефть, ни газ, ни уголь, которые составляют основу богатства России. Однако Россия нашла способы приспособиться. Что она делает вот уже несколько месяцев? Продаёт больше нефти, которую теперь нельзя поставить нам в Европу, — то же самое касается газа и угля, — в Индию и в Китай. Такой небольшой коммерческий ход, но теперь больше продают этим странам, что в какой-то степени позволяет снизить потери.

Далее то, о чём все знают, пусть даже никто не кричит об этом на каждом углу: несмотря на эмбарго, Европа продолжает покупать нефть из России. Каким образом это происходит? Всё очень хитро: Россия отправляет нефть в Индию, где её немного меняют, очищают, а Индия затем пересылает её в Европу со словами: «Нет-нет, она совсем не из России, а из нашей страны». Нас это устраивает, потому что так исторически сложилось, что российская нефть дешевле — и мы торгуем не с Россией, а с Индией, которая стала самой густонаселённой страной мира, что плохо для бизнеса.

И в-третьих, помимо других введённых санкций ЕС решил отправлять намного меньше товаров в Россию, чтобы наказать российских потребителей. Но интересно вот что: мы меньше экспортируем в Россию, но посмотрите на годовую статистику — мы экспортируем гораздо больше в страны, которые, мягко говоря, находятся под каблуком у России. Видите, экспорт в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Армению и Киргизстан... Все отлично поняли эту схему: эти дружественные России страны закупают у нас больше товаров, мы их посылаем, а они сразу же всё переправляют в Россию, что в конечном итоге помогает российским продавцам обходить препятствия.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: То есть по сути вы говорите, что эти санкции не работают и не могут оказать давление на Путина.

ГИЙОМ ПОЛЬ: На самом деле пока санкций будет придерживаться только Европа вместе с США, которые и до этого не так часто заключали сделки с Россией, ничего сильно не изменится. Если действительно хочется ударить по экономике такой огромной страны, как Россия, необходимо, чтобы все, как говорится, накинулись разом. Проблема в том, что сейчас этого не хотят делать Индия, Китай, Южная Америка. Так что надо понимать, что Европа и Соединённые Штаты могут сколько угодно объявлять о санкциях — в ближайшие месяцы они не нанесут особого вреда российской экономике. Вот так.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Спасибо, Гийом.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.