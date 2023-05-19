Le Figaro: на саммите G7 Париж выступает против линии Вашингтона по конфронтации с Пекином

На стартовавшем в Японии саммите «Большой семёрки» среди главных вопросов будут новые антироссийские санкции и стратегия Запада в отношении Китая, пишет Le Figaro. При этом Франция в лице президента Эммануэля Макрона призывает европейские страны не поддерживать усиление конфронтации с Китаем, на котором настаивают США: в Пекине видят посредника, который может повлиять на Россию и добиться прекращения украинского конфликта.

В пятницу 19 мая Эммануэль Макрон прибыл в Японию на саммит «Большой семёрки», на котором должны принять новый пакет санкций против России и определить стратегию Запада в отношении КНР, сообщает Le Figaro. Как подчеркнули в Елисейском дворце, «этот саммит проходит в обстановке наслоения кризисов»: помимо конфликта на Украине «растёт напряжённость между Китаем и США».

В связи с этим Париж хочет донести своё мнение по вопросу отношения к Пекину, призывая европейские страны не поддерживать подход Вашингтона по усилению конфронтации. «Переговоры были относительно лёгкими. Между членами группы не было серьёзных разногласий», — заверил журналистов советник Макрона из Хиросимы, где проходит саммит. Он добавил, что на этой встрече лидеров «Большой семёрки» не будет противостояний: напротив, она будет посвящена «сотрудничеству и требованиям в отношении Китая».

Как объяснил советник, во время саммита лидеры стран обсудят, что «Китаю нужно сыграть важную роль, что у него есть статус и ответственность», которую ему необходимо взять на себя благодаря сотрудничеству и «соответствию определённому набору правил, стандартов и ценностей». Как отметил представитель президента, именно так видят ситуацию «Франция и её европейские партнёры». По его словам, члены «Большой семёрки» согласятся с тем, что Китай «должен повлиять на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины».

Елисейский дворец также подтвердил, что ЕС совместно с другими странами G7 завершил составление нового списка организаций, которые окажутся под санкциями в ответ на российскую спецоперацию. На этот раз главной целью станет «ограничить обход санкций», которые уже вводили против Москвы в течение почти полутора лет. В пятницу утром Великобритания объявила о санкциях в отношении российских производителей алмазов и никеля, однако советник Макрона указал, что этот вопрос всё ещё «обсуждается в Брюсселе», пишет Le Figaro.