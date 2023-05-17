Bloomberg: Западу стоит использовать мирную инициативу Китая по Украине в своих интересах

Западу нужно поощрять участие Пекина в урегулировании конфликта на Украине, поскольку КНР — единственная страна, которая имеет реальное влияние на Кремль и которой Путин может доверять в качестве защитника российских интересов за столом переговоров. Как пишет Bloomberg, и хотя челночная дипломатия Китая может быть продиктована личными интересами, Запад должен не отмахнуться от неё, а попытаться использовать в своих интересах.

Решение председателя КНР Си Цзиньпина направить специального посланника Ли Хуэя в Европу на этой неделе знаменует собой тонкую, но важную эволюцию в позиции Китая по конфликту на Украине. Как пишет Bloomberg, Ли, бывший посол Китая в России, на данный момент вряд ли сделает что-то большее, чем соберёт и доложит Си Цзиньпину мнения своих собеседников на Украине, в России, Польше, Франции и Германии, однако вместо того, чтобы преуменьшать значение поездки как пиар-хода, США и их союзникам следует попытаться использовать её в своих интересах.

Как отмечает автор материала, визит Ли, по крайней мере, является ещё одним подтверждением того, что Си надеется выпутаться из безнадёжной ситуации. Китайский лидер сделал первый шаг в конце апреля, позвонив президенту Украины Владимиру Зеленскому. За этим последовала ранее не объявленная встреча между главным советником Си Цзиньпина по внешней политике Ван И и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном на прошлой неделе в Вене. Примечательно, что конфликт на Украине доминировал в их повестке дня, и этот факт, как сообщается, вызвал опасения в Кремле.

Более чем через год после того, как президент России Владимир Путин начал СВО на Украине, Си Цзиньпин и его советники по внешней политике, похоже, наконец пришли к выводу, что конфликт нанес серьёзный ущерб китайским интересам. Самой серьёзной потерей для Китая стали его отношения с Европой. Из-за «прокремлёвского нейтралитета» Пекина и существенной экономической помощи России большинство европейских стран теперь рассматривают Китай как соучастника России, а связи между Брюсселем и Пекином упали до нового минимума.

Только скорейшее урегулирование может частично возместить ущерб, нанесённый Китаю. Стремясь к этому, Си Цзиньпин не может позволить себе полностью оттолкнуть Путина. Китайский лидер прекрасно понимает, что его страна нуждается в том, чтобы Россия оставалась жизнеспособным долгосрочным партнёром в открытом китайско-американском стратегическом соперничестве. Этот более широкий геополитический контекст ограничивает то, насколько сильно Си Цзиньпин может оказывать давление на Путина с целью прекращения конфликта. В то же время Китаю отчаянно необходимо сохранить стратегическую нейтральность Европы в китайско-американском соперничестве, но это будет почти невозможно, пока на Украине бушуют боевые действия.

По мнению автора статьи, западным лидерам следует помнить, что Китай, несмотря на своё стратегическое партнёрство с Россией, в значительной степени безразличен к деталям того, как закончится конфликт. Си Цзиньпина мало волнует, какими могут быть точные условия прекращения огня или как в конечном итоге будет заключено мирное соглашение. Если прекращение военных действий может помочь Китаю восстановить своё дипломатическое пространство и вернуть добрую волю в Европе, Си Цзиньпин, скорее всего, примет это, даже если это не соответствует целям Путина.

Теоретически это должно открыть простор для умелой дипломатии. Как минимум, США и их европейские союзники должны поощрять более глубокое участие Китая в урегулировании конфликта на Украине. Пока Китай занят попытками продемонстрировать свою заинтересованность в мире, у него гораздо меньше шансов оказать военную помощь России, что подорвало бы доверие к нему.

Что ещё более заманчиво, продолжение участия Китая в мирных усилиях может расширить трещины, которые начали появляться между Пекином и Москвой по поводу конфликта. В конечном счёте Запад, возможно, сможет воспользоваться этими разногласиями и оказать большее дипломатическое давление на Путина, чтобы тот сдался.

Как заключает автор материала, несмотря на то что рычаги влияния Китая в настоящее время невелики, они, вероятно, возрастут, если конфликт зайдёт в тупик. Тогда Китай станет единственной страной, имеющей реальное влияние на Россию, а также единственной мировой державой, которой Путин может доверять в качестве защитника российских интересов за столом переговоров. Таким образом, вместо того, чтобы отвергать турне посла Ли по Европе как циничную китайскую уловку, США и их союзникам следует продолжать подталкивать Китай к тому, чтобы превратить его мирную риторику в действие.