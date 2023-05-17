WSJ: Штаты пригрозили ОАЭ ухудшением отношений за дружбу с Россией и Китаем

С некоторых пор Объединённые Арабские Эмираты стали выстраивать более тесные связи с Россией и Китаем, что беспокоит США. Как пишет The Wall Street Journal, Штаты сообщили Эмиратам, что слишком сильное сближение с их соперниками поставит под угрозу их союз.

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приглашён посетить США с государственным визитом. Страны как раз разрабатывают соглашение об обороне и торговле, кроме того, они выделили $100 млрд на проекты в области экологически чистой энергетики. Но при этом, как пишет The Wall Street Journal, ОАЭ расширяют связи с соперниками Штатов: Россией и Китаем.

«Шейх Мухаммед и ОАЭ вышли победителями из геополитической перестройки» после начала российской спецоперации на Украине, пишет автор статьи, «но не без потерь». «Стратегия дружбы со всеми подвергла испытанию отношения с крупнейшим союзником нефтяного государства, США, поскольку шейх Мухаммед берёт на себя лидерскую роль на новом Ближнем Востоке, при этом ближе к России и Китаю».

В последнее время чиновники ОАЭ всё чаще говорят о том, что тесные отношения ОАЭ с США не исключают связи с Москвой или Пекином. Наоборот, по их словам, такие связи могут помочь Вашингтону. Например, шейх Мухаммед сыграл посредническую роль в обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в общении с журналистом издания, что Белый дом наблюдает за тем, как в последние годы шейх Мухаммед активизирует отношения с Россией и Китаем. «Официальные лица США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами в военных и разведывательных вопросах поставит под угрозу отношения с Америкой», — пишет автор статьи.

Этот чиновник также сказал, что шейх Мухаммед в последние месяцы стал больше консультироваться с официальными лицами США по поводу России и Китая и что отношения Вашингтона с ним улучшаются. Например, до и после визита в Россию он общался с представителями США и ООН, а позже позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан высоко оценил усилия Эмиратов по снижению напряжённости в регионе.

США были самым важным союзником ОАЭ с момента основания страны в 1971 году, напоминает автор статьи. Но в последние годы было немало поводов для обострения отношений. Например, строительство секретной китайской военной базы недалеко от Абу-Даби чуть не перевернуло отношения. Шейх остановил проект под давлением правительства США, хотя в ОАЭ настаивали, что это сугубо коммерческий проект. Сложности были и с продажей Эмиратам истребителей F-35, и с отказом ОАЭ следовать просьбам Штатов о наращивании добычи нефти.

«Тон отношений изменился. Чтобы Вашингтон брал трубку и говорил Абу-Даби, что делать, а Абу-Даби просто выполнял это — такое больше не работает», — отмечает политолог Дина Эсфандиари. Но она делает ремарку, что порой и ОАЭ не получают, чего хотят, поскольку не выполняют условия США. Так, шейх Мухаммед уже высказывал Байдену, что США отказываются от своих гарантий безопасности в регионе. А благосостояние ОАЭ сильно зависит от стабильности и безопасности.

Шейх Мухаммед начал углублять связи с Китаем много лет назад, но две страны сблизились во время пандемии: у ОАЭ границы были открыты, они производили маски на китайском оборудовании, ПЦР-тесты и вакцины в сотрудничестве с китайскими фирмами. Торговля между ОАЭ и Китаем превышает $70 млрд.

Интересы ОАЭ совпали с интересами России, отмечает автор статьи. Абу-Даби отказался в феврале 2022 года осуждать Россию за спецоперацию в Донбассе, и это помешало Штатам изолировать Россию на раннем этапе, пишет издание. Инвестиционные фонды ОАЭ вложили в Россию миллиарды долларов, а шейх Мухаммед регулярно встречается с Владимиром Путиным. Шейх «очень, очень терпеливо выстраивал отношения с Россией», — приводит The Wall Street Journal слова одного из ведущих чиновников ОАЭ.