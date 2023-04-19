L'Orient-Le Jour: «подрывают усилия Запада» — ОАЭ и Саудовская Аравия закупают рекордное количество российской нефти

Несмотря на западные санкции, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты продолжают закупать российскую нефть в рекордных количествах, сообщает L'Orient-Le Jour. Как передаёт издание, страны Персидского залива пользуются снижением цен на российские энергоносители для удовлетворения внутреннего спроса, а собственную нефть продают за рубеж по более высокой цене. Игнорируя пожелания Соединённых Штатов, страны демонстрируют готовность отдавать приоритет своим национальным интересам в ущерб интересам Запада, делает вывод газета.

Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты импортировали рекордное количество российской сырой нефти и нефтепродуктов по сниженным ценам для внутреннего потребления, сообщает L'Orient-Le Jour. Как передаёт издание, несмотря на то что Соединённые Штаты и Европейский союз ввели масштабные санкции в отношении экспорта российской нефти, страны Персидского залива используют низкие цены на российские энергоносители для удовлетворения внутреннего спроса, продавая при этом свои собственные запасы нефти по рыночной цене.

По данным аналитической компании Kpler, импорт нефти в ОАЭ из России в прошлом году утроился и достиг 60 млн баррелей. Только в марте прошлого года в эмиратский порт Фуджейра и Саудовскую Аравию было поставлено не менее 500 тыс. тонн нефти. Между тем, по данным агентства Reuters, в период с марта по начало апреля Эр-Риад получил рекордные 261 тыс. тонн российского дизельного топлива, притом что до начала украинского конфликта королевство почти не импортировало его.

Как напоминает издание, эмбарго, введённое США и Европой на импорт нефти из России, и ограничение цен для её продажи, были направлены на то, чтобы помешать Москве финансировать военные действия на Украине. Арабские Эмираты и Саудовская Аравия официально занимают нейтральную позицию в отношении нынешнего конфликта, сопротивляясь призывам Вашингтона присоединиться к антимосковскому лагерю. Однако, как отмечает газета, на самом деле обе страны поддерживают довольно дружественные отношения с Кремлём.

К примеру, 6 апреля этого года российскому военному фрегату «Адмирал Горшков» и танкеру «Кама» было разрешено зайти для дозаправки в саудовский порт Джидда впервые за десятилетие, в течение которого ни один российский военный корабль не допускался ни в один порт Персидского залива. Кроме того, в феврале 2023 года Россия смогла представить свою артиллерию на международной оборонной конференции и выставке, проходившей в Абу-Даби.

Россия же, столкнувшись с западными санкциями, была вынуждена снизить цены на экспорт энергоносителей, а также переориентировать его. Тем не менее, по данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 года экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня более чем за три года. 28 марта этого года министр энергетики России Николай Шульгинов объявил об успешной «переориентации» всего экспорта сырой нефти, затронутого западными санкциями.

По словам издания, разворачиваясь к российской продукции и игнорируя пожелания Соединённых Штатов, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия «демонстрируют готовность отдавать приоритет своим национальным интересам в ущерб интересам Запада». Столкнувшись с падением интереса США к региону, страны Персидского залива в последние годы расширили список своих стратегических партнёрских отношений. «Растущий товарооборот с Россией в сочетании с региональными дипломатическими успехами под руководством Китая наводит на мысль, что нефтяные монархии всё больше ориентируются на восток, попутно подрывая усилия Запада по ограничению нефтяных доходов России», — делает вывод L'Orient-Le Jour.