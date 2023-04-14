Bloomberg: у Запада не осталось в ОПЕК надёжных союзников

США долгое время могли опираться на Саудовскую Аравию как на друга в ОПЕК, но в последнее время в их отношениях пошёл разлад, пишет Bloomberg. Хотя Байден лично просил саудовцев повысить уровень добычи нефти, они уже второй раз его снижают, что подстёгивает инфляцию в Штатах. Всё может дойти до того, что высокие цены на энергоносители помешают самому Байдену переизбраться.

«Всего три года назад США чувствовали себя в роли миротворца среди концерна ОПЕК», — пишет Bloomberg. Теперь больше похоже, что нефтяные страны ополчились против Штатов, отмечает автор статьи. Нефтяной союз Саудовской Аравии и России может создать серьёзные проблемы для экономики США — и даже помешать президенту Джо Байдену переизбраться. Решение ОПЕК сократить добычу нефти уже во второй раз после прошлогоднего приезда Байдена — возможно, это только начало, — пишет издание.

Сразу после этого заявления цены на нефть выросли примерно на $5. А прогнозы говорят о том, что в конце года будет дефицит предложения, что может привести к росту инфляции и риску рецессии, ведь у потребителей будет оставаться меньше денег на покупки после оплаты электроэнергии.

Но автор статьи считает, что важнее то, что Саудовская Аравия, похоже, «вырывается из орбиты Вашингтона». Саудовцы согласовывают уровень добычи нефти с Россией. Когда они хотели ослабить напряжённость в отношениях с Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством, а не к Штатам. «Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия».

У всех членов ОПЕК есть свои собственные приоритеты, и им помогает любой дополнительный доход от высоких цен на нефть. При этом Штатам остаётся лишь заниматься сдерживанием внутренних цен на энергоносители и обеспечением энергетической безопасности США, как отметил в общении с журналистами официальный представитель Госдепартамента. «США считают сокращение добычи нецелесообразным, но подождут, чтобы увидеть, какие действия в конечном итоге предпримет ОПЕК», — заявил он.

И если раньше конкуренцию составляли сланцевые месторождения Штатов, то теперь их влияние на цены снизилось. В свою очередь, и «зелёная экономика» остаётся скорее долгосрочным стремлением, не оказывая серьёзного влияния на добычу нефти. Поэтому большинство экспертов прогнозирует, что в ближайшие годы цены превысят $80 за баррель.

Для глобальной экономики сокращение поставок и рост цен на нефть — плохие новости. А крупные экспортёры, конечно, в выигрыше. Для импортёров, среди которых большинство европейских стран, более дорогие энергоносители — это двойной удар, они мешают росту экономики даже при росте инфляции. США при этом находятся где-то посередине: они и производят, и страдают от высоких цен. Эксперты установили, что при повышении цен на нефть на каждые $5 инфляция в США будет расти на 0,2%.

Автор статьи выделяет три основные причины, почему потрясения могут быть ещё впереди: геополитический сдвиг, уход сланцев и расточительные расходы Саудовской Аравии.

Так, долгое время американо-саудовский пакт «нефть в обмен на безопасность» был опорой энергетического рынка. Но сейчас ситуация меняется. Саудовцы считают политику Штатов радикально непредсказуемой, глядя на то, как она менялась при Обаме, Трампе и Байдене. Поэтому они ищут альтернативы.

В прошлом в ОПЕК были разные тенденции: страны хотели повышать цены, но опасались конкуренции со сланцевой нефтью Штатов. Но сейчас эта дилемма почти исчезла. Рост заработной платы в США и инфляция увеличили стоимость добычи сланца, что привело к замедлению роста добычи. А фирмы, которые качают нефть, скорее распределяют прибыль между акционерами, а не инвестируют её в расширение производства.

Между тем у производителей нефти свои цели. Саудовская нефть дешёвая в добыче. А королевству достаточно цен на уровне $50-55 за баррель, чтобы финансировать импорт и компенсировать отток денежных переводов. Но, чтобы сбалансировать бюджет, им нужна цена $75-80. К тому же у Саудовской Аравии с гражданами общественный договор заключается в том, что правительство обещает им процветание в обмен на политическое согласие. Для этого правительству нужно инвестировать в свои ненефтяные отрасли, в которых занято большинство саудовцев. Эр-Рияд намерен тратить $40 млрд в год на внутреннюю экономику. Для достижения всех этих целей королевству нужна цена на нефть ближе к $100.

В России же президент Путин рассчитывает на доходы от продажи нефти для ведения специальной военной операции на Украине. По подсчётам Bloomberg, для баланса бюджета России нужна цена на нефть в районе $100.

Пока что Белый дом не беспокоится, поскольку фактическое сокращение добычи может отличаться от декларируемого и по объёмам, и по срокам. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что цены на нефть в среднем составят $85-90 за баррель в этом и следующем году.

Но если ОПЕК ещё раз сократит добычу, например в следующем году перед выборами в США, то это может сильно помешать Байдену. Эксперты спрогнозировали, что, если поставки снизятся до такого уровня, который поднимет цену на нефть до $120 за баррель в 2024 году, то инфляция в США достигнет почти 4% к концу 2024 года по сравнению с базовым прогнозом величиной 2,7%. Это приведёт к снижению спроса, что частично компенсирует эффект. Но при этом Штаты конкурируют с Китаем и Индией, а эти страны покупают российскую и иранскую нефть с большой скидкой.

«Впервые в новейшей истории энергетики у Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина нет ни одного союзника внутри группы ОПЕК», — отмечает автор статьи.

Впрочем, высокие цены на нефть, как правило, «сеют семена собственного снижения», стимулируя увеличение инвестиций в производство. Поэтому, например, нефтяной бум 2000-х годов закончился ростом цен на сланцы в США. И в этот раз процесс может пойти ещё быстрее благодаря насущности экологического перехода к зелёной энергетике и энергетической безопасности Европы. И нет никакой гарантии, что Саудовская Аравия, Россия и остальные члены ОПЕК смогут сохранить свой единый фронт, пишет Bloomberg.



«Тем не менее, по крайней мере на данный момент, цена на самый важный товар в мире устанавливается страной, на которую США больше не могут рассчитывать как на друга», — делает вывод автор статьи.