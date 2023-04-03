Das Erste: решение ОПЕК о снижении добычи нефти стало неожиданным

Решение участников ОПЕК+ о снижении объёмов добычи нефти выглядит неожиданным, пишет Das Erste. Как отмечает немецкое издание, ещё недавно страны — члены организации говорили о сохранении нынешних темпов добычи до конца года. По мнению Das Erste, этот шаг может быть связан с тем, что в последнее время цена на нефть сильно упала.
Саудовская Аравия и другие страны — члены ОПЕК+ внезапно решили сократить объёмы добычи нефти, пишет Das Erste. Начиная с мая этого года добыча сократится на 1 млн баррелей в день. При этом Саудовская Аравия уже сократила свою добычу на 500 тыс. баррелей в день. В официальном заявлении саудовского Министерства энергетики говорится, что сокращение добычи необходимо для стабилизации нефтяного рынка.
За примером Саудовской Аравии последовали Кувейт, ОАЭ и Алжир, а Россия продолжит сокращение своей добычи до конца 2023 года начиная с июня. Как отмечает Das Erste, таким образом, с июля 2023 года на нефтяной рынок будет поступать значительно меньше нефти.
Издание пишет, что решение о сокращении добычи выглядит неожиданно не только потому, что подобные сокращения обычно происходят после запланированных консультаций. До самого недавного времени страны ОПЕК заявляли о своём намерении сохранить уровень добычи на прежнем уровне: в частности, ещё несколько недель назад министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман говорил о том, что ОПЕК+ сохранит текущий уровень добычи до конца года.
Das Erste напоминает, что в последнее время цены на нефть демонстрировали тенденцию к снижению. В марте они упали до минимальных значений с конца 2021 года. По мнению издания, снижение цены может быть объяснением инициативы по сокращению добычи. Причиной падения цены на нефть были страхи рецессии на фоне украинского кризиса, а также повышение ключевых ставок со стороны ряда мировых центральных банков.
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