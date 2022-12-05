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Das Erste: потолок цен на нефть не навредит российской экономике — цена G7 примерно соответствует рыночной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С сегодняшнего дня в Евросоюзе вступают в силу новые санкции в отношении России — нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть, пишет Das Erste. На Западе убеждены, что эти меры «нанесут сильный удар по экономике России». Однако, по мнению экспертов, этого не произойдёт: согласованный странами G7 «потолок» на уровне $60 за баррель примерно соответствует реальной цене, по которой продаётся российская нефть в последнее время.
Das Erste: потолок цен на нефть не навредит российской экономике — цена G7 примерно соответствует рыночной
AP

С сегодняшнего дня вступают в силу новые санкции в отношении России — нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть. Обе меры были инициированы Европейским Союзом: решение о нефтяном эмбарго было принято в начале лета, а потолок цен на российскую нефть был согласован со странами G7 всего несколько дней назад. Отныне танкеры с российской нефтью больше не смогут заходить в порты Европейского союза, пишет Das Erste.

С 5 декабря в ЕС вступает в силу не только запрет на импорт российской нефти, но и запрет для европейских судоходных компаний, например из Греции или Кипра, на её перевозку, а для страховщиков — на страхование. Ценовой потолок установлен на уровне $60 за баррель. Страховым и судоходным компаниям из ЕС будет разрешено обслуживать сделки, заключённые по цене не выше этого потолка.
 
Эмбарго и потолок цен должны «нанести сильный удар по экономике России». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этом убеждена. По её словам, потолок цен также стабилизирует цены на нефть в целом — максимум уже установлен. Она считает, что развивающиеся страны также выиграют от потолка цен: так они смогут покупать нефть по более низким ценам.
 
Существуют опасения, что запрет на импорт нефти из России в ЕС может привести к общемировому повышению цен, поскольку предложение в таком случае сократится. Нельзя сказать, что такие опасения не обоснованы.
 
Дальше всё зависит от того, как отреагирует Россия, подчёркивает Йеромин Цеттельмейер, глава брюссельского аналитического центра Bruegel. «Если Россия ответит и сократит поставки, цены вырастут — в ином случае они останутся прежними или даже упадут», — отмечает Цеттельмейер.  
 
Однако пока никто не знает, как на самом деле отреагирует Россия. До сих пор в Кремле заявляли, что Россия не пойдёт на этот шаг. В ОПЕК+, видимо, также исходят из того, что российской нефти на мировом рынке в ближайшем будущем меньше не станет.
 
В этом, как утверждает издание, присутствует логика: российское государство зависит от нефтегазовых доходов. Они необходимы и для продолжения финансирования спецоперации на Украине. Кроме того, факт остаётся фактом: по данным Международного энергетического агентства, в октябре ЕС всё ещё импортировал 1,5 млн баррелей сырой нефти из России каждый день.
 
Если в будущем ЕС лишится таких объёмов нефти, повышения цен, скорее всего, избежать не удастся. Но только в том случае, если Россия снизит добычу нефти, и предложение на мировом рынке сократится. При потолке в $60 за баррель опасаться этого не приходится, поскольку эта цена примерно соответствует реальной цене, по которой продаётся российская нефть в последнее время. На прошлой неделе она составила в среднем $65.
 
Это заставляет задуматься о том, действительно ли нефтяное эмбарго и потолок цен навредят России. «Нет, этого можно было бы добиться только при более низком потолке, — рассуждает Цеттельмейер, — на это указывали Польша, страны Балтии и Украина».
 
Сохранится ли ценовой потолок на уровне $60 долларов, пока не ясно. В Брюсселе обещают «очень внимательно следить за развитием событий», чтобы при необходимости внести коррективы. Однако, по крайней мере, в настоящий момент мировой экономике явно не требуется стремительный рост цен на нефть, передаёт Das Erste.
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Das Erste Германия Европа
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