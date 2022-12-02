WSJ: потолок цен на российскую нефть повысит риск негативных последствий для мировых рынков

Ограничение цены на российскую нефть — это рискованный шаг, поскольку Москва уже предупредила, что не станет поставлять сырьё тем, кто поддержит эту меру. Как пишет The Wall Street Journal, кроме того, чем больше ущерба ценовой потолок нанесёт России, тем выше риск негативных последствий для мировых нефтяных рынков.

Слишком низкий потолок цен на российское топливо может подтолкнуть Москву к тому, чтобы спровоцировать новую волну проблем на энергетических рынках. Как пишет The Wall Street Journal, главный исполнительный орган Евросоюза попросил членов блока одобрить ценовое ограничение на уровне $60 за баррель — это меньше тех $65–70, которые обсуждались ранее. Компании из Евросоюза и Великобритании, которые финансируют и страхуют 90% мирового грузооборота, не смогут работать с российской нефтью, продаваемой дороже этого лимита.

Как отмечает издание, эта цифра ещё может измениться, и все 27 членов блока должны будут одобрить её. Между тем Польша настаивает на более низком ценовом потолке, чтобы лишить Россию большей части нефтяных доходов, которые та использует для финансирования своей специальной военной операции на Украине. Греция и Мальта поддерживают позицию Соединённых Штатов и предпочли бы, чтобы ограничение было установлено на уровне $70, поскольку это позволит защитить их крупные судоходные компании.

Соединённые Штаты хотят, чтобы поставки российской нефти продолжались, поскольку они стремятся предотвратить новый рост цен на энергоносители, который подпитывает внутреннюю инфляцию. Хотя Владимир Путин заявил, что не станет продавать сырьё странам, которые поддержат введение ценового потолка, Вашингтон считает, что, если установить предельную цену на правильном уровне, у России будет стимул торговать ресурсами на условиях G7.

Как пишет автор материала, это весьма деликатный баланс, тем более что не совсем ясно, сколько сейчас Россия получает за свою нефть. По данным S&P Global Commodity Insights, российская марка Urals продаётся примерно с 30%-ной скидкой по сравнению с мировым эталоном Brent, поскольку европейские трейдеры стали относиться к ней с осторожностью. То есть, если опираться на текущую цену Brent, российская нефть должна стоить около $62 за баррель.

Другие считают, что размер скидки меньше. Поскольку Иран, против которого действует один из самых жёстких санкционных режимов в мире, продаёт свою нефть с дисконтом примерно в 25%, эксперты Goldman Sachs считают, что цена на российское сырье может быть на 20% ниже стоимости марки Brent. Если это так, то, чтобы не вызвать сбоев на рынках, потолок цен, если он всё же вступит в силу, должен быть выше $60.

Эта непрозрачность затрудняет попытки просчитать тот момент, когда Россия может решиться на ответный удар. Вероятнее всего, это является одной из основных причин, по которым Евросоюз никак не может согласовать величину ценового потолка. Если он будет слишком низким, Кремль может задействовать мировой «тёмный флот», чтобы доставлять топливо на рынок независимым образом, не пользуясь услугами западных страховых компаний.

Как заключает автор статьи, Россия уже спровоцировала энергетический кризис в Европе, резко сократив поставки трубопроводного газа. Нефтяные рынки носят более глобальный характер, поэтому любые попытки Москвы провернуть такую же схему с нефтью будут иметь более широкие, но при этом более неопределённые последствия. И Путину они обойдутся заметно дороже с учётом того, что от продажи нефти он получает больше прибыли, чем от продажи газа. Тем не менее, чем больше ущерба ценовой потолок нанесёт России, тем выше риск негативных последствий для мировых нефтяных рынков.