Bloomberg: страны ЕС вновь не смогли согласовать «потолок цен» на российскую нефть

Переговоры блока по вопросу установления ограничений цены на нефть из России были перенесены на понедельник из-за позиции Польши и стран Балтии, которых не устраивает предложенный потолок в размере $65, пишет Bloomberg. В случае, если странам не удастся прийти к компромиссу, мировой экономике может быть нанесён ещё больший ущерб, считает автор материала.

Дипломаты Европейского союза предполагали, что переговоры об установлении ограничений цен на российскую нефть завершатся в пятницу, однако из-за позиции Польши и стран Балтии процесс был приостановлен. Четыре государства считают предложенный «потолок» слишком высоким, поэтому обсуждения продолжатся с понедельника, сообщает Bloomberg. В последние дни цены на нефть снизились отчасти из-за признаков того, что сделка может сохранить потоки чёрного золота из России, ослабив давление на мировой рынок.

Польша и Балтийские страны возмущены предложением установить ограничение на уровне $65 за баррель, поскольку это дороже цены на сырую российскую нефть в настоящий момент — марка Urals торгуется ниже этой отметки, что по мировым меркам весьма немного. По словам высокопоставленного дипломата, Польша требует дополнительных санкций и установления цены ниже рыночной. Разногласия внутри ЕС обнажили фундаментальную дилемму: с одной стороны, страны-участницы хотят лишить Россию доходов, а с другой — опасаются болезненного скачка цен на нефть, который отразится на мировой экономике, пишет автор материала.

«Если установить слишком высокий ценовой потолок, это не очень выгодно. Нефть — самый большой источник дохода для российского бюджета…», — цитирует издание слова вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. Приморские страны, такие как Греция, предпочитают более высокую цену, которая позволит сохранить торговые потоки. Москва, в свою очередь, заявила, что откажет в продаже нефти тем странам, которые примут обсуждаемые меры. Санкции Евросоюза в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря, и рынку, вероятно, будет нанесён более серьёзный ущерб, если ценовой потолок не будет установлен, считает Bloomberg.

Санкции ЕС будут распространяться на суда, транспортирующие российскую нефть: им не будут оказывать услуги страхования. Однако если сырьё будет куплено дешевле определённой цены, то страховку разрешено будет оформить. Ранее в этом году США предложили механизм ограничения цен в качестве альтернативы излишне жёстким санкциям Евросоюза — вызванный ими скачок цен мог лишь сыграть на руку России, оказавшись разрушительным для мировой экономики, резюмирует автор материала.