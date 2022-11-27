WP: после переговоров Мадуро и оппозиции США ослабили санкции против Венесуэлы

США разрешили компании Chevron добывать нефть в Венесуэле, но с тем условием, чтобы она шла в США, а венесуэльские власти не могли ею воспользоваться, кроме как для выплат американским кредиторам, пишет The Washington Post. Такое послабление нефтяного эмбарго стало возможно после переговоров, которые провела администрация Мадуро с оппозицией.

Администрация Джо Байдена заявила, что снимет нефтяные санкции с Венесуэлы, что должно ослабить напряжение на глобальном энергетическом рынке, пишет The Washington Post.

Так, компания Chevron, единственная американская компания, оставшаяся в Венесуэле, входит в совместное предприятие с венесуэльской государственной нефтяной компанией. Но при Дональде Трампе ей запретили вести дела в Венесуэле. Теперь же она сможет восстановить деятельность, но вся нефть, которую она добудет, должна будет идти исключительно в США, чтобы Венесуэла могла ею воспользоваться только для погашения своих кредитов в Штатах.

Как отмечает автор статьи, такое послабление эмбарго связано с тем, что правительство Мадуро провело первые за год официальные переговоры с оппозиционной коалицией Венесуэлы. Они договорились, в частности, подать запрос в ООН, чтобы разблокировать замороженные в иностранных банках государственные финансы, которые нужны, чтобы справиться с гуманитарным кризисом в Венесуэле. Ещё они договорились продолжать переговоры и в дальнейшем обсудить календарь проведения свободных выборов в 2024 году, а также вопросы прав человека.

Как отмечают в Вашингтоне, там всегда ратовали за то, чтобы венесуэльцы между собой сами обсуждали, как выйти из кризиса. Но чтобы подтолкнуть их к этому, в США вводили санкции против Венесуэлы. И Вашингтон не исключает дальнейших изменений своей санкционной политики в зависимости от того, что будет происходить в самой Венесуэле. В частности, для дальнейших послаблений там хотят, чтобы власти Венесуэлы выпустили политических заключённых, признали легитимность оппозиции, а также пустили к себе гуманитарные миссии ООН.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что США пошли на ослабление эмбарго не ради самой Венесуэлы, а чтобы ослабить давление на энергетических рынках и сбить цены на нефть. Однако же в Вашингтоне настаивают, что это не так.

У Венесуэлы крупнейшие в мире запасы нефти, даже больше, чем у Саудовской Аравии, хотя их и сложнее добывать. Однако уже 15 лет США вводят санкции против Венесуэлы, которые при Трампе достигли своего пика. Они должны были лишить Венесуэлу доходов от продажи нефти на мировом рынке, но она стала продавать нефть на чёрном рынке в основном Китаю и Индии. Экономическое и политическое давление на Мадуро оказалось не слишком эффективным, пишет автор статьи. В основном все тяготы пали на простых венесуэльцев, миллионы из которых бежали в соседние страны, а также в США.

Когда Байден пришёл к власти, он был убеждён, что политика Трампа провалилась, но сам не стал предпринимать каких-либо шагов, чтобы её изменить, поскольку парламентарии грозились помешать ему в этом. Однако нынешнее послабление должно успокоить главных сторонников санкций: Мадуро не должен получить никакой выгоды от возобновления работы Chevron. К тому же американские парламентарии уверяют, что если нынешние переговоры окажутся обходным манёвром Мадуро, чтобы выиграть время, то Штаты тут же снова вернут санкции в полном объёме, пишет The Washington Post.