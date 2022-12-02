CNBC: в случае неудачи с потолком цен санкции против российской нефти будут иметь «действительно подрывные» последствия
В июне этого года 27 стран Евросоюза договорились о введении с 5 декабря запрета на закупку российской нефти. Таким образом ЕС вместе с США, Японией, Канадой и Великобританией хотели резко сократить нефтяные доходы России в попытке опустошить военный бюджет Москвы.
Однако опасения, что полный запрет приведёт к резкому росту цен на нефть, заставили «Большую семёрку» рассмотреть вопрос об установлении предельной цены, которую они будут платить за российское сырьё.
Директор по вопросам энергетики, климата и ресурсов в консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинг Глойстайн заявил, что полный запрет на российский импорт может иметь «действительно подрывные» последствия для рынков.
При этом, по его словам, возможность роста цен на нефть спровоцировала давление со стороны США, которые настаивают на необходимости договориться о потолке цен.
Введение предельной цены на российское сырьё должно привести к тому, что страны «Большой семёрки» будут покупать у Москвы нефть по более низкой цене, уменьшив таким образом доходы России и не повысив при этом цены на нефть во всём мире.
Предложение, обсуждавшееся ранее на этой неделе, предполагало, что предельная стоимость составит $62 за баррель, но Польша, Эстония и Литва не согласились с этим, заявив, что это слишком много, чтобы повлиять на доходы России.
В среду российская нефть торговалась на уровне около $66 за баррель. Официальные лица в Кремле неоднократно заявляли, что ценовой потолок является антиконкурентным и что они не будут продавать свою нефть странам, которые его ввели.
Москва, как отмечает CNBC, надеется, что другие крупные покупатели, такие как Индия и Китай, не согласятся на ценовой потолок и продолжат покупать российскую нефть. После ввода российских войск на Украину Пекин и Нью-Дели увеличили закупки нефти у России, воспользовавшись льготными ставками. Как указывает издание, участие этих стран считается необходимым для того, чтобы ценовые ограничения на российское сырьё сработали.
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