Público Оригинал

Público: профессор экономики раскритиковал руководство ЕС за превращение Европы в американскую марионетку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бюджетно-налоговая политика каждой страны относится к прерогативе парламента, представители которого должны отстаивать интересы своего народа. Однако в ситуации с конфликтом на Украине и последовавшими за этим санкциями и ограничениями внешние силы фактически навязывают свои решения парламентам и правительствам Европы, пишет в статье для портала Público Хуан Торрес Лопес, профессор прикладной экономики Университета Севильи. По его мнению, это наглядно показывает, что ЕС превращается в марионетку властных лобби из США, которые оказывают влияние на решения европейских властей.
Público: профессор экономики раскритиковал руководство ЕС за превращение Европы в американскую марионетку
AP

Если раньше ещё сохранялась какая-то надежда на то, что Европейский союз способен стать движущей силой для построения многополярных международных отношений на основе мирной дипломатии, а также успешно пропагандировать новый тип «устойчивой и более справедливой экономики», то за последние месяцы она практически исчезла, пишет в своей статье для портала Público профессор прикладной экономики Университета Севильи Хуан Торрес Лопес, автор сотен популярных статей по экономическому анализу. По его мнению, сейчас с сожалением приходится наблюдать, как Евросоюз превращается в «марионетку» и всё чаще действует по указке из Вашингтона. 

После обострения конфликта на Украине руководство ЕС выбрало «наихудшую» позицию из всех возможных, подчёркивается в статье. Политика, которой придерживается Брюссель, фактически делает Европу всё более зависимой от США, вынуждая её население расплачиваться за всё с экономической точки зрения — и в то же время это наносит серьёзный ущерб Украине, отмечает автор. Руководство ЕС упорно продолжает настаивать на том, что единственно возможный вариант для завершения конфликта состоит в продолжении оказания военной помощи Киеву, и это вынуждает его «постоянно лгать общественному мнению относительно реального положения дел, чтобы скрыть провал той стратегии, которую он защищает».

При этом Брюссель оказался не в состоянии своевременно отреагировать, столкнувшись с рекордным ростом инфляции: она превратилась в самую серьёзную экономическую проблему, которую Европа переживает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Между тем такая сложная и многосторонняя проблема требовала от руководства ЕС применить единую более скоординированную и широкомасштабную политику, подчёркивает автор. 

В то время как правительство Соединённых Штатов Америки, со своей стороны, не замедлило принять необходимый закон, направленный на снижение инфляции, отмечается в статье. В рамках этого законопроекта предлагается, в частности, снизить для американских семей общие затраты на энергию и на основные продукты, а также расходы на медицинское обслуживание и лекарства. Кроме того, Вашингтон намерен выделить крупнейшие в истории США инвестиции на борьбу с изменением климата, повысить налогообложение для наиболее обеспеченных граждан и для крупных корпораций, уменьшая тем самым дефицит бюджета.

Однако Европейская комиссия увидела в этом законе не пример для подражания, а лишь угрозу для некоторых европейских промышленных групп — не осознавая того, что этой угрозы вообще не возникло бы, если бы Брюссель продвигал в рамках ЕС такой же «разумный и адекватный» подход к ситуации, как это делает Вашингтон, подчёркивает автор. По его оценкам, Евросоюз вместо этого лишь продолжает бросаться из крайности в крайность и демонстрировать явные признаки того, что его руководству «не хватает инициативы и разума, чтобы правильно отреагировать и с мужеством встретить возникшие перед ним проблемы».

Такие недавние инициативы ЕС, как ввести ограничение для цен на газ или объявить Россию страной, поддерживающей «терроризм», никаким образом не могут способствовать урегулированию и лишь мешают хоть как-то содействовать началу переговоров, констатирует автор. В то время как даже Соединённые Штаты, несмотря на всю свою риторику, фактически не решились на этот шаг, прекрасно осознавая, что он повлечёт лишь негативные последствия и не принесёт никакой пользы. К тому же это «очень циничное и трусливое решение», потому что по аналогии тогда необходимо признать «спонсорами терроризма» и такие страны, как Израиль или США, говорится в статье. 

В дополнение к этому вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что фискальная политика национальных правительств «не должна противоречить Европейскому центральному банку». И хотя фискальная и денежно-кредитная политика, действительно, не должны идти в противоположных направлениях, однако подобное заявление Домбровскиса — это не решение проблемы, а «недопустимое варварство», подчёркивает автор. По его мнению, альтернативой в данной ситуации должна стать разумная координация фискальной и денежно-кредитной политики, а не жёсткое подчинение правилам ЕЦБ.

Такое предложение вице-президента Европейской комиссии фактически «подрывает основы, на которых было построено современное демократическое государство», отмечается в статье. Поскольку в рамках демократической европейской системы фискальная политика и разработка проекта бюджета относится к прерогативе национальных парламентов, где избранные народом представители должны защищать свой национальный суверенитет, что отражено в Конституции любой демократической страны Европы, поясняет автор.

По его мнению, инициатива Домбровскиса нарушает демократические принципы, поскольку требования ЕЦБ обычно не являются нейтральными, а скорее, являются результатом конкретного политического подхода, который подразумевает решение о том, что общие доходы и богатство должны переходить в пользу каких-то определённых лиц. И самое удивительное заключается в том, что 27 национальных парламентов, не говоря уже о депутатах Европарламента, молчат и даже ничего не возражают на этот счёт, подчёркивается в статье.

Это свидетельствует о том, что Европа практически превращается в «марионетку» в ​​руках Соединённых Штатов, предупреждает автор. И очень могущественные лобби, которые продвигают свои интересы, фактически диктуют свои решения, в том числе и для Европейского центрального банка, который управляется представителями частного капитала, а также для европейских лидеров, которые сами «либо не знают, что такое представительная демократия, либо не верят в неё», говорится в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Público Испания Европа
теги
геополитика Европа Запад инфляция Испания кризис Россия санкции спецоперация России на Украине США Украина экономика экономический кризис энергетика энергобезопасность
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров