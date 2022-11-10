Global Times: США используют украинский конфликт для собственной выгоды
Мировое сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно того, что Соединённые Штаты своими действиями способствуют делу мира. Как пишет автор Global Times, Вашингтон озабочен тем, как разрушить Россию, воспользовавшись Украиной в качестве пешки, и как использовать Европу к собственной выгоде. А ещё он стремится укрепить свою гегемонию в Европе и во всём мире.
Как отмечает автор материала, вместо того чтобы урегулировать продолжающийся между Россией и Украиной конфликт, Вашингтон намерен реализовать новую дипломатическую стратегию, согласно которой Украина сможет получить более длительную поддержку от европейских союзников США в конфликте с Россией.
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