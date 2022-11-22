Nation: украинский кризис показал, что «международное сообщество» — это лишь иллюзия

Украинский кризис показал, что восхваляемый Вашингтоном «международный порядок, основанный на правилах», подвергся испытанию на прочность и пережил его не очень удачно. Как пишет автор The Nation, несмотря на все разговоры о новой эпохе, наступившей после окончания холодной войны, мир явно застрял в старом порядке и возникает большое сомнение в том, существует ли сегодня объединённое едиными нормами и правилами международное сообщество, способное к согласованным действиям.

После начала российской спецоперации на Украине восхваляемый Вашингтоном «международный порядок, основанный на правилах», подвергся испытанию на прочность и прошёл его не очень удачно. Как считает политолог Раджан Менон, если принять за стандарт реакцию на украинский конфликт, то возникает сомнение в том, существует ли сегодня объединённое едиными нормами и правилами международное сообщество, способное к согласованным действиям против серьезнейших угроз человечеству.

Как продолжает Менон в статье для The Nation, после начала СВО Соединённые Штаты с союзниками поспешили наказать Россию шквалом экономических санкций. Они также хотели спровоцировать глобальный протест, обвинив Путина в разрушении того, что высокопоставленные внешнеполитические чиновники президента Байдена любят называть международным порядком, основанным на правилах. Но эти усилия имели в лучшем случае минимальный успех.

Речь идёт об однобоком голосовании против России среди членов Генассамблеи ООН по предложенной 90 странами резолюции от 2 марта. Голоса распределились так: 141 — за, 5 — против и 35 воздержались. Кроме того, Глобальный Юг довольно прохладно отреагировал на спецоперацию. Ни одна из его ключевых стран — Бразилия, Индия, Индонезия и Южная Африка — не выступила с официальными осуждениями. Китай, Индия и ЮАР просто воздержались от голосования по резолюции наряду с 16 другими африканскими странами. А Бразилия и Индонезия хоть и проголосовали за, всё же осудили «неизбирательные санкции» против России.

Ни одна из этих стран не присоединилась к США и большинству остальных членов НАТО в санкционной борьбе с Москвой — даже входящая в альянс Турция. Несмотря на риск потенциальных санкций США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», Индия также не отказалась от решения о покупке передовой российской системы противовоздушной обороны С-400. Администрация Байдена в конце концов нашла точку равновесия, «отказавшись» от Индии в качестве основного будущего партнёра в борьбе с Китаем, которым Вашингтон становится всё более одержим. Однако главным поводом для озабоченности индийского руководства было сохранение тесных связей с Россией, учитывая опасения по поводу её сближения с Китаем, который Индия считает главным противником.

Многие страны предпочли не вмешиваться в конфронтацию между Россией и Западом. По их мнению, шансы переубедить Путина были равны нулю, учитывая отсутствие у них рычагов воздействия, так зачем же навлекать на себя его гнев? Кроме того, на фоне ежедневной борьбы с ценами на энергоносители, долгами, продовольственной безопасностью, бедностью и глобальным потеплением конфликт в Европе казался им чем-то очень далёким и явно второстепенным. Президент Бразилии Жаир Болсонару намекал, что не собирается присоединяться к санкционному режиму, потому что сельское хозяйство его страны зависит от импорта российских удобрений.

Кроме того, лидеров Глобального Юга поразил контраст между настойчивостью Запада в отношении Украины и отсутствием у него аналогичного энтузиазма в реагировании на проблемы в их части мира. Например, было много комментариев о той щедрости и скорости, с которой Польша и Венгрия, а также Соединённые Штаты, приняли украинских беженцев, закрыв при этом двери для граждан Афганистана, Ирака и Сирии.

Но важнейшая причина, по которой большая часть Глобального Юга не спешила осуждать Россию, заключается в том, что Запад неоднократно пренебрегал теми самыми ценностями, которые объявляет универсальными. Например, в 1999 году НАТО вмешалось в дела Косова, хотя не имело на это права без соответствующей резолюции Совбеза ООН. В 2011 году Совет Безопасности одобрил вмешательство США и Европы в дела Ливии, которое переросло в кампанию по свержению тамошнего правительства путём оказания помощи вооружённой оппозиции.

Как заключает автор материала, главы государств регулярно призывают «международное сообщество» действовать, однако эти призывы останутся не более чем словоблудием до тех пор, пока все без исключения страны мира не выработают определённые базовые принципы и перестанут считать мир лишь совокупностью отдельных частей. Также необходима готовность наиболее могущественных стран принести свои краткосрочные интересы в жертву согласованным и решительным действиям по борьбе с угрожающими планете проблемами. Но, как показывает украинский конфликт, несмотря на все разговоры о новой эпохе, наступившей после окончания холодной войны, мир явно застрял в старом порядке.