Польский чиновник: антироссийские санкции надо не только сохранить, но и ужесточить

11:24
Лавров заявил, что на пространстве ОБСЕ накопилось огромное количество проблем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) накопилось огромное количество проблем.
11:20
На авиабазе в Испании нашли пакет со взрывчаткой
Службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.
11:15
Колосков: поляки далеки от эталонов чемпионата мира
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча третьего тура чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Польшей.
11:15
Цены на газ в Европе превысили $1700
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м. впервые с 13 октября, растут на 9%.
11:15
Москвичка ударила женщину ножом в метро
Москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро.
11:01
Большунов одержал первую победу в сезоне-2022/23
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км на втором этапе Кубка мира в Вершине Тёи (Республика Хакасия).
11:00
В России за сутки госпитализированы 1311 человек с коронавирусом
В России за прошедшие сутки госпитализированы 1311 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попал 1341 пациент с COVID-19.
10:57
Цена газа в Европе превысила $1650
Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1650 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с середины октября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
10:55
Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обороны республики заявил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи границы.
10:50
Лукашенко заявил, что Киев под любым предлогом пытается втянуть НАТО в конфликт
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Украины под любым предлогом пытаются втянуть войска стран — членов НАТО в конфликт.
10:47
Почеттино заявил, что готов поработать со сборной
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино признался, что готов работать со сборными.
10:46
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС.
10:45
«СТРАНА.ua»: на Украине произошли случаи воровства генераторов
В некоторых городах Украины наблюдаются случаи воровства генераторов, которые граждане используют в условиях проблем в энергетике страны. В частности, такие инциденты произошли в Одессе и во Львове, пишет «СТРАНА.ua».
10:45
В Народной милиции ЛНР рассказали о низкой результативности разведки ВСУ
Разведка ВСУ в последнее время функционирует крайне плохо как из-за погодных условий, так и благодаря усилиям российских военных.
10:41
В «Реале» высказались о возможном возвращении Роналду
Пресс-служба «Реала» ответила на вопрос о том, что нападающий Криштиану Роналду предлагал клубу свои услуги.
10:39
Турция установила на глубине 2200 метров в море гигантский резервуар для газа
Турция установила на глубине 2200 метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ.
10:36
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
10:33
Карпукас: в футболе все зарплаты адекватные
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас оценил уровень зарплат в футболе.
10:30
«Росэнергоатом» сообщил о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС
Среди ряда сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, выявлены корректировщики ВСУ, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
10:25
Вертолёт с вахтовиками совершил экстренную посадку в Омской области
Вертолёт Ми-8 с вахтовыми работниками на борту совершил экстренную посадку в Омской области.
10:25
МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»
Резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России.
10:20
Марочко: уничтожение складов ВСУ заставляет украинских военных экономить боеприпасы
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что регулярное уничтожение ВС России складов ракетно-артиллерийского вооружения вынуждает ВСУ экономить боеприпасы.
10:18
Месси побил ещё один рекорд Марадоны на чемпионате мира в Катаре
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился новым достижением в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре с командой Польши.
10:12
На заводе Toyota в Петербурге началась внеплановая проверка соблюдения законодательства
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началась внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
10:11
Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации
Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации.
10:11
В ДНР сообщили о существенном продвижении сил на Артёмовском направлении
На Артёмовском направлении Вооружённые силы России существенно продвинулись, достигнут огневой контроль всех основных дорог. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьёв Live».
10:08
Синоптик Тишковец заявил, что зима в Москве начнётся с русских морозов
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима в Москве начнётся с русских морозов.
10:04
Самсонов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов вошёл в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:59
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью газете Tagesspiegel спрогнозировал завершение украинского кризиса за столом переговоров.
09:53
Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на втором этапе Кубка России
Лыжница Наталья Непряева одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия).
09:52
Politico: новый «план Маршалла» Запада для Украины не сработает
Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли высказал мнение, что предложенный Западом «план Маршалла» для Украины не сработает.
09:50
В Волгограде при возгорании четырёх автомобилей погиб ребёнок
Один ребёнок погиб и один взрослый пострадал в результате возгорания четырёх автомобилей во дворе дома в Волгограде.
09:41
Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат
Пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко рассказал, что ВСУ врут об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугают их пытками.
09:39
В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры
Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф заявил, что в клубе всегда ждут нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
09:37
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело Тихановской для направления в суд
Следственный комитет Белоруссии окончил предварительное расследование в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уголовное дело передано генеральному прокурору республики.
09:35
Фонд Ходорковского финансировал проект правозащитника-иноагента Льва Пономарёва
Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation* профинансировал в 2021 году проект Льва Пономарёва** «Горячая линия», который, как утверждается, занимается защитой прав заключённых. Соответствующая информация опубликована на сайте британского правительства.
09:29
Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев
Госдума на следующей неделе рассмотрит вопрос о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством.
09:28
Щенсны — второй вратарь в истории ЧМ, который отразил пенальти после того, как сам его заработал
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отразил пенальти в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре с Аргентиной (0:2).
09:28
Си Цзиньпин призвал избегать эскалации на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем призвал избегать эскалации ситуации на Украине.
09:23
Кипр с 1 декабря вводит сбор в €80 за визы для граждан России
Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в €80 за однократные и многократные визы для граждан России.
09:22
Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции
Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
09:13
Влахович прокомментировал слухи о романе с женой вратаря сборной Сербии
Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович сделал официальное заявление относительно информации о возможном романе с женой запасного вратаря национальной команды Предрага Райковича.
09:12
Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами
Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине.
09:07
Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию
Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
09:05
Левандовски: Франция — фаворит, но мы видели их игру с Тунисом
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о выходе своей команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где они сыграют с Францией.
09:01
Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полёты в 11 аэропортов России
Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полёты в 11 российских аэропортов.
09:00
Посол: власти Таиланда рассматривают возможность импорта российских энергоресурсов
Власти и бизнес Таиланда изучают возможность импорта энергоресурсов из России.
09:00
В Туве мужчина получил 25 лет лишения свободы за убийство двух девочек
В Туве суд приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за убийство девочек девяти и 14 лет.
08:52
МИД: Россия потеряла интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции
У российской стороны пропал интерес к такому утратившему объективность форуму, как Мюнхенская конференция по безопасности, заявили в МИД России.
08:52
The Guardian: в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с ЧМ
Иранский болельщик Мехран Самак был застрелен 29 ноября в городе Энзели (Иран).