RTS: из-за санкций россияне стали покупать японские подержанные машины

Продажи японских подержанных автомобилей в Россию увеличились вдвое, пишет RTS. И связано это, в частности, с тем, что из-за санкций Япония закрыла свои производства в России. Как отмечают дилеры, россиянам выгоднее купить такую машину, чем положить деньги в банк.

Из-за санкций Россия ищет новые возможности на международном рынке, пишет на своём сайте RTS. Чтобы удовлетворить спрос, многие российские покупатели обращаются к Японии и её рынку подержанных автомобилей. По словам участников этого рынка, в последнее время продажи выросли вдвое.

После введения западных санкций против России все японские производители закрыли свои заводы и представительства в России. Поэтому вторичный рынок — единственный способ для россиян получить японский автомобиль, пишет автор статьи. Причём, как уверяют продавцы, японские подержанные автомобили могут проработать более 10 лет после продажи, они считаются надёжными и лёгкими в обслуживании.

Как отмечают участники рынка, объём экспорта постоянно увеличивается, количество кораблей, которые перевозят машины из Японии в российский Владивосток, растёт. Если считать в денежном выражении, то продажи подержанных японских автомобилей в Россию за год удвоились, а если судить по количеству, то оно выросло на 57%. Только за последний месяц на экспорт пошли почти 18 тыс. подержанных автомобилей.

Экспортировать можно автомобили стоимостью до 2,6 млн руб. Как пишет автор статьи, у Японии менее жёсткие санкции, чем у США и стран Европы. Поэтому на экспорт идут даже подержанные джипы и люксовые модели.

Как отмечают дилеры, россиянам интереснее инвестировать в покупку автомобиля, чем положить деньги на банковский счёт: «Через полгода или год они смогут перепродать автомобиль по более высокой цене».

Пока японское государство не ставит этой торговле палки в колёса, но рынок настолько процветает, что вскоре ситуация может измениться, пишет RTS.