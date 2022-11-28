Guardian: провал для сторонников брексита — экспорт Великобритании в Японию упал после сделки о свободной торговле

Экспорт из Великобритании в Японию сократился после вступления в силу соглашения о свободной торговле между странами, пишет The Guardian. Издание называет это существенным провалом для сторонников выхода Великобритании из ЕС, которые утверждали, что торговля со странами, не входящими в ЕС, поможет компенсировать любые потери от выхода страны из единого рынка.

Первое крупное соглашение о свободной торговле, подписанное Великобританией после выхода из ЕС назвали «провалом» после того, как новые данные показали падение экспорта с момента его вступления в силу, сообщает The Guardian.

Будучи министром торговли в октябре 2020 года Лиз Трасс подписала соглашение о свободной торговле с Японией, назвав его «знаковым моментом для Великобритании». Утверждалось, что оно увеличит объём торговли на миллиарды фунтов и поможет Великобритании восстановиться после пандемии коронавируса. Предполагалось, что рост торговли между Великобританией и Японией может составить £15 млрд.

Однако, согласно данным Министерства международной торговли, экспорт в Японию сократился с £12,3 млрд до £11,9 млрд за год до июня 2022 года. Экспорт товаров упал на 4,9% до £6,1 млрд, а услуг — на 2% до £5,8 млрд. В первый год после вступления соглашения в силу 1 января 2021 года общий объём торговли между странами составил £23,7 млрд против £24,9 млрд в 2020 году, то есть он снизился примерно на 5%.

Издание называет это значительным провалом для сторонников брексита, которые утверждали, что торговля со странами, не входящими в Европейский союз, поможет компенсировать любые потери от выхода из единого рынка блока.

«Падение торговли с Японией является неопровержимым доказательством того, что министры не обеспечивают интересы британских экспортёров. У консерваторов нет достойной торговой политики, а министры не в состоянии отстаивать интересы Великобритании на переговорах. Это ещё больше усугубляет огромный экономический ущерб, который они нанесли», — заявил теневой секретарь по международной торговле Лейбористской партии Ник Томас-Саймондс.

Как напоминает The Guardian, ранее в ноябре уже критике уже подвергли одну из таких сделок, с Австралией. Так, бывший министр охраны окружающей среды Джордж Юстис назвал соглашение «не очень хорошей сделкой для Великобритании».

По данным издания, эксперты сейчас признают, что брексит окажет негативное влияние на международную торговлю Великобритании, так как предприятиям придётся бороться с увеличением таможенных проверок и бюрократией, связанной с экспортом в Европу. В докладе Управления по бюджетной ответственности, опубликованном в ноябре, предполагается, что интенсивность торговли страны в долгосрочной перспективе сократится на 15%.