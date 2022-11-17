CNN: Великобритания сокращает расходы, но это может и навредить экономике
В последний раз, когда министр финансов Великобритании объявил о планах по налоговой и бюджетной политике, на рынках началась паника, что в конечном итоге привело к отставке премьера, пишет CNN. Новое британское правительство не намерено повторять эту ошибку.
Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант намерен презентовать бюджет, который восстановит доверие к британским государственным финансам: однако, как отмечает CNN, сделать такое заявление будет проще, чем воплотить эту политику в жизнь. Экономика страны находится на грани рецессии, процентные ставки продолжают расти, что провоцирует беспокойство инвесторов. Таким образом, от Ханта требуется сложное, компромиссное решение.
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