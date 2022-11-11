WION: звук Лондона вернулся — Биг-Бен зазвонит после пяти лет реставрации

21:37
Прокуратура начала проверку из-за пожара в ТЦ в Нефтеюганске
Югорская прокуратура организовала проверку по факту пожара в торговом центре в Нефтеюганске.
21:36
Ташуев — о поражении «Ахмата»: нужны эмоции, голод, жажда борьбы
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом».
21:28
Билялетдинов назвал причины, из-за которых Промеса не вызвали в сборную Нидерландов
Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, почему полузащитник красно-белых Квинси Промес не попал в итоговый состав национальной сборной на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
21:27
Пашинян допустил уход миротворцев России из Карабаха при гарантиях безопасности населения
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что допускает вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха при обеспечении гарантий безопасности для армянского населения.
21:16
Суд в Москве арестовал замглавы комитета Торгово-промышленной палаты по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергея Чернина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
21:14
Александр Тихонов: мне непонятно, почему российский футбол должен сидеть на хребте народа
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призыв трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.
21:08
Украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой
Украинская армия планирует зимой наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
21:00
Созин: только Черчесов составил бы конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов мог бы составить конкуренцию «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), если бы руководил командой из российского чемпионата.
20:57
«Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
«Нижний Новгород» на своём поле нанёс поражение «Ахмату» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
20:54
Аксёнов анонсировал разовые выплаты в Крыму для раненных на Украине
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планах оказать разовую материальную помощь раненным на Украине военнослужащим.
20:52
В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Синоптики рассказали о погоде в Ульяновской области в ближайшие выходные.
20:52
В Нижегородской области предупредили о резком похолодании
В Нижегородской области предупредили о резком похолодании на следующей неделе.
20:52
В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тысяч тонн
В Багратионовске Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. т.
20:51
В Крыму установят 150 новых туристических знаков
В Крыму планируют установить 150 новых туристических знаков, в том числе 100 пешеходных и 50 дорожных.
20:51
Мероприятия по «Пушкинской карте» в Нижегородской области посетили 300 тысяч человек в осенние каникулы
Мероприятия по «Пушкинской карте» в Нижегородской области посетили более 300 тыс. человек в осенние каникулы.
20:50
Цена на газ в Европе к закрытию торгов опустилась почти до $1050 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов опустилась почти до $1050 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
20:43
Нигматуллин: «Спартак» в полном порядке в этом году, а «Локомотив» борется за выживание
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».
20:39
Умер озвучивавший Бэтмена почти 30 лет актёр Кевин Конрой
Американский актёр Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет.
20:38
На Украине сообщили о строительстве железобетонного забора на границе с Белоруссией
Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области, заявил замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.
20:35
Тихонов: «Зенит» сделает всё, чтобы победить «Торпедо»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Зенитом».
20:25
Боец MMA Немков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области
Боец смешанных единоборств Виктор Немков рассказал, как становился свидетелем ударов ВСУ по Белгородской области.
20:24
Мостовой: перед отпуском «Локомотив» может громко хлопнуть дверью в игре со «Спартаком»
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком».
20:24
В Ставропольском крае планируют открыть три новых индустриальных парка
В Ставропольском крае планируют создать три новых индустриальных парка. Также прорабатываются дополнительные механизмы их поддержки.
20:24
Пашинян: Армению устраивает российский вариант мирного соглашения с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ страны заявил, что Ереван устраивает российский вариант мирного договора с Азербайджаном.
20:19
Ангиохирург Наумов предупредил об опасности неправильно изготовленных консервов
Ангиохирург Данил Наумов предупредил об опасности неправильно изготовленных консервов.
20:19
В библиотеках Подмосковья побывали около 15 млн раз в 2022 году
В библиотеках Московской области побывали около 15 млн раз в 2022 году.
20:17
В МАГАТЭ заявили, что не выявили на объектах в Харькове следов радиоактивных выбросов
В результате инспекции объектов ядерных исследований в Харькове МАГАТЭ не выявило следов радиоактивных выбросов, заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси.
20:16
В Ленобласти профинансируют НКО, помогающие детям и ветеранам
В бюджет Ленинградской области на 2023 год внесли поправки о поддержке социальных некоммерческих организаций.
20:08
Аршавин: главной целью «Зенита» остаётся чемпионство
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о целях санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.
20:04
ЕС и международные банки выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины.
19:58
В Краснодарском крае зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае зарегистрировали 74 случая COVID-19 за последние сутки.
19:55
Шольц и Зеленский выступили за продление зерновой сделки после 19 ноября
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров пришли к выводу о необходимости продлить зерновую сделку после 19 ноября для улучшения ситуации в глобальной продовольственной безопасности.
19:45
Шестаков: статус беженки не помешал Гедес выиграть чемпионат мира по самбо
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу на чемпионате мира спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, которая представляла сборную беженцев.
19:45
В Белоруссии заявили о замедлении годовой инфляции
Национальный статкомитет Белоруссии заявил о замедлении годовой инфляции в стране.
19:40
В МИД России ввели ответные санкции против 200 граждан США
В МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.
19:35
В Думе предложили уголовное наказание за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды
Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.
19:29
Канчельскис: хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» российских футболистов
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что хочет видеть в английском клубе российских футболистов.
19:26
В МЧС заявили о локализации пожара в торговом здании в Нефтеюганске
В ГУ МЧС заявили, что пожар в торговом здании в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры локализован на площади 1 тыс. кв. м.
19:16
Байден заявил о необходимости снизить зависимость от ископаемого топлива из-за СВО
Президент США Джо Байден заявил о необходимости сократить в мире зависимость от ископаемого топлива на фоне проводимой спецоперации на Украине.
19:16
Месси попал в итоговую заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022
Сборная Аргентины назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
19:11
Цены на газ в Европе опустились ниже $1060 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже $1060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
19:07
В США криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве
В Соединённых Штатах криптобиржа FTX объявила о своём банкротстве.
19:03
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин выступил против запрета ряда видеоигр
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выступил против законопроекта о запрете видеоигр, в которых содержится демонстрация нетрадиционных отношений и актов насилия.
19:01
Виктор Немков — о поединке своего брата с Андерсоном: Вадим готов очень хорошо
Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков поделился ожиданиями от поединка своего брата Вадима с американцем Кори Андерсоном.
18:58
В Нефтеюганске загорелся ТЦ
В пресс-службе МЧС России заявили, что в Нефтеюганске горит здание торгового центра, площадь возгорания достигла 1000 кв. м.
18:55
Роднина объяснила свои слова о призыве закрыть футбольные клубы
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина пояснила свои слова о финансировании российских футбольных клубов.
18:52
Эксперт по коммуникациям Шашлов дал советы по экономии в период распродаж
Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов дал советы по экономии в период распродаж.
18:52
В Госдуме обсудят поправки в закон о запрете слива жидких бытовых отходов в водоёмы
В Госдуме рассмотрят изменения в закон «Об отходах производства и потребления». В документе предлагается ветки и листву приравнять к твёрдым коммунальным отходам, строительный мусор выделить в отдельный вид ТКО, а также запретить слив жидких бытовых отходов в водоёмы.
18:49
Сёмин: цена Кварацхелии соответствует его игре
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на попадание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в топ-10 самых дорогих футболистов Серии А.
18:48
В МЭР назвали политическим решение США лишить экономику России рыночного статуса
В Минэкономразвития назвали политически мотивированным решение США лишить Россию статуса государства с рыночной экономикой.