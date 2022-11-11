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WION: звук Лондона вернулся — Биг-Бен зазвонит после пяти лет реставрации

Материал представлен в переводе ИноТВ
Куранты лондонского Биг-Бена возобновят свою ежедневную работу в 11 часов в воскресенье, сообщает WION. Как напоминает телеканал, Биг-Бен, возвышающийся над зданием британского парламента, Вестминстерским дворцом, находился на сохранении и реставрации последние пять лет.

Куранты лондонского Биг-Бена вернулись. После пяти лет реставрации всемирно известный колокол Биг-Бен, возвышающийся над зданием британского парламента, возобновляет ежедневную работу. Оставлю вас с репортажем, до встречи на следующей неделе. 

Британский Биг-Бен вернулся после пятилетней реставрации. Известный на весь мир колокол снова зазвонит. Звук Лондона вновь вернулся. 
 
ИАН ВЕСТВОРТ, часовой мастер парламента: Звук Лондона вновь вернулся, понимаете. Колокола звонили на протяжении войн. И мы просто пытаемся представить, что за 160 лет в Лондоне видели эти колокола: развитие. Когда Биг-Бен сюда поместили, это было одно из крупнейших зданий в Лондоне. 
 
АЛЕКС ДЖЕФФРИ, часовой мастер парламента: Мы находимся у больших Вестминстерских часов, короля среди часов. И после пяти лет работ по их сохранению и реставрации мы можем сказать, что они вернулись.
 
Биг-Бен возобновляет ежедневную работу. Возобновление нормальной работы намечено на 11 часов в воскресенье. Это время означает момент, когда замолчали ружья Первой мировой войны.
 
Дата выхода в эфир 11 ноября 2022 года.
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WION Индия Азия
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