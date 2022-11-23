Bloomberg: Риши Сунак опроверг возможность беспрепятственной торговли Великобритании с ЕС по швейцарской модели

Премьер Великобритании Риши Сунак опроверг сообщения о возможности предоставления гражданам ЕС право на свободный въезд в страну в обмен на привилегированный доступ к внутреннему рынку Евросоюза, передаёт Bloomberg. По словам главы правительства, одним из важнейших последствий брексита является возможность его страны получить «свободу регулирования», в связи с чем под его руководством Великобритания не согласится на согласование с законами ЕС.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания не готова подстраивать свои торговые отношения под правила ЕС, опровергнув сообщения о том, что его правительство рассматривает возможность наладить беспрепятственную торговлю с Евросоюзом по «швейцарской модели», сообщает Bloomberg.

«Под моим руководством Соединённое Королевство не будет поддерживать с Европой никаких отношений, основанных на согласовании с законами ЕС», — отметил Сунак на ежегодной конференции Конфедерации британской промышленности в Бирмингеме в понедельник. Премьер назвал «важной возможностью» брексита именно возможность его страны получить «свободу регулирования».

Как напоминает издание, представители бизнеса оказывают всё большее давление на администрацию Сунака, требуя ослабить экономические трения с ЕС, крупнейшим торговым партнёром Великобритании, на фоне опросов, которые всё чаще показывают, что британцы сожалеют о выходе из союза.

Так, в понедельник глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер призвал Сунака либерализовать миграционное законодательство, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, которая препятствует экономическому росту Великобритании. По его словам, правительство должно срочно выдавать визы для обеспечения «экономической миграции» в тех областях, в которых не хватает рабочей силы на родине. Данкер заявил, что нехватка кадров усугубляет «стагфляцию» в экономике Великобритании.

Отвечая на вопрос о перспективах в понедельник, Сунак сказал, что его приоритетом является борьба с нелегальной миграцией, но он также хочет, чтобы Великобритания была «маяком для самых лучших и талантливых».

Отношения с ЕС после брексита Bloomberg называет деликатным вопросом для премьера, учитывая сохраняющиеся глубокие разногласия в Консервативной партии по этому вопросу. Сообщение о потенциальном соглашении по швейцарской модели вызвало ярость со стороны целого ряда членов правящей партии, так как оно пересекало бы многие из их красных линий в отношениях с ЕС.

Как напоминает новостное агентство, Швейцария является членом Европейской ассоциации свободной торговли благодаря примерно 120 двусторонним соглашениям. Однако в обмен на это стране пришлось согласиться на свободное перемещение рабочей силы, правила рынка ЕС, а также совершать ежегодные платежи в бюджет блока.

Против подобной сделки выступил и Данкер, который призвал правительство сосредоточиться на потенциальных выгодах от существующей сделки, таких как партнёрство в области науки и взаимное признание профессиональных квалификаций. «Мы просто хотим, чтобы сделка по брекситу Бориса Джонсона была реализована, а этого сейчас не происходит из-за протокола по Северной Ирландии», — заявил глава организации британских промышленников и банкиров.

В выходные на Даунинг-стрит опровергли сообщение газеты The Sunday Times о том, что Лондон рассматривает «швейцарскую модель» отношений с блоком, при которой привилегированный доступ к внутреннему рынку согласовывается через серию двусторонних сделок.

«Есть фундаментальные аспекты Соглашения о торговле и сотрудничестве, по которым мы не примем никаких изменений. Нам больше никогда не придётся соглашаться на такие отношения, которые приведут к возврату к свободе передвижения, ненужным выплатам ЕС, которые ставят под угрозу все преимущества торговых сделок, которые мы заключаем», — заявил пресс-секретарь Сунака Макс Блейн.

Блейн добавил, что правительство хочет убедиться, что отношения с ЕС «продолжают отвечать интересам Великобритании, но это не должно быть истолковано как отступление или ослабление позиции Великобритании».