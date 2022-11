Spiegel: Риши Сунак надеется наладить беспрепятственную торговлю с ЕС по швейцарской модели

Газета The New York TImes проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.

Обозреватель Times: Россия обладает суверенитетом в отличие от Украины

Россию можно назвать суверенным государством, так как она не идёт на поводу западных стран, заявил обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью The New Yorker.